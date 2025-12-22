美國知名攀岩家Alex Honnold宣布將以「0裝備」徒手的方式爬上台北101，過程將透過Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》，消息一出引發網友熱議，紛紛直呼：「太瘋狂了！」101董事長賈永婕稍早回應《NOWNEWS今日新聞》，透露Alex親自寫信，表示挑戰台北101是他的心願，「他告訴我，他幸福家庭美滿、有一對非常可愛的兒女，所以他絕對不是玩命的。」不過屆時是否有警力駐守周邊維安，賈永婕未針對此題作出回應，可能得在直播日1月23號當天才會揭曉。
首位攀登台北101勇者！賈永婕被Alex真誠打動點頭批准
Alex將以0裝備方式挑戰攀登高達508公尺的台北101，稍早賈永婕回應合作細節，透露去年10月、她上任大概一個月時，就收到Alex親自寫信來台北101，對方很有誠意說，「一直以來他都很想要攀爬挑戰台北101，這是他的心願」。
賈永婕回憶起兩人的對話內容，表示：「他告訴我，他的家庭美滿，有一對非常可愛的兒女，所以他絕對不是玩命的，而是很謹慎評估，透過不斷地勘查跟練習來完成這個挑戰。」
Alex挑戰0裝備攀登101 賈永婕鬆口細節：絕不是玩命
賈永婕今年10月曾附上了Alex來到台灣場勘時的合照，興奮喊：「有神快拜！All hail the king，是的請期待！怎麼辦我好興奮喔全世界都將聚焦在台灣，在台北101的時刻！」
賈永婕也提到，當時雙方沒有見過面，但是看過他的紀錄片，還有很多在IG上面的影片，所以見到本人的時候，仍覺得格外親切，好像已經認識很久了。因此，賈永婕和Alex都非常期待這次的合作，團隊也都一直不斷地在聯繫協調。
Netflix將於2026年1月23日透過特別企劃《赤手獨攀台北101：直播》的方式，直播美國自由攀岩專家Alex Honnold徒手、零裝備爬上101的過程，預計將直播兩個小時，賈永婕也證實不是預錄，是真的Live直播，至於屆時是否有警力、醫護在周邊戒備，尚未回應。
Alex Honnold是美國知名的攀岩家，以挑戰「無保護獨攀（Free Solo）」聞名於世。他最具代表性的壯舉，是在2017年徒手攀登美國加州優勝美地國家公園的「酋長岩」，全程不使用任何繩索、安全裝備，被視為人類攀岩史上的極限挑戰。這次驚險又精準的攀登過程，被拍成紀錄片《赤手登峰（Free Solo）》，真實呈現他的心理狀態與訓練歷程，該片引發全球轟動，更榮獲奧斯卡最佳紀錄片大獎，讓Alex Honnold成為跨出攀岩圈、被世界認識的傳奇人物。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Alex將以0裝備方式挑戰攀登高達508公尺的台北101，稍早賈永婕回應合作細節，透露去年10月、她上任大概一個月時，就收到Alex親自寫信來台北101，對方很有誠意說，「一直以來他都很想要攀爬挑戰台北101，這是他的心願」。
賈永婕回憶起兩人的對話內容，表示：「他告訴我，他的家庭美滿，有一對非常可愛的兒女，所以他絕對不是玩命的，而是很謹慎評估，透過不斷地勘查跟練習來完成這個挑戰。」
Alex挑戰0裝備攀登101 賈永婕鬆口細節：絕不是玩命
賈永婕今年10月曾附上了Alex來到台灣場勘時的合照，興奮喊：「有神快拜！All hail the king，是的請期待！怎麼辦我好興奮喔全世界都將聚焦在台灣，在台北101的時刻！」
賈永婕也提到，當時雙方沒有見過面，但是看過他的紀錄片，還有很多在IG上面的影片，所以見到本人的時候，仍覺得格外親切，好像已經認識很久了。因此，賈永婕和Alex都非常期待這次的合作，團隊也都一直不斷地在聯繫協調。
Netflix將於2026年1月23日透過特別企劃《赤手獨攀台北101：直播》的方式，直播美國自由攀岩專家Alex Honnold徒手、零裝備爬上101的過程，預計將直播兩個小時，賈永婕也證實不是預錄，是真的Live直播，至於屆時是否有警力、醫護在周邊戒備，尚未回應。
Alex Honnold是美國知名的攀岩家，以挑戰「無保護獨攀（Free Solo）」聞名於世。他最具代表性的壯舉，是在2017年徒手攀登美國加州優勝美地國家公園的「酋長岩」，全程不使用任何繩索、安全裝備，被視為人類攀岩史上的極限挑戰。這次驚險又精準的攀登過程，被拍成紀錄片《赤手登峰（Free Solo）》，真實呈現他的心理狀態與訓練歷程，該片引發全球轟動，更榮獲奧斯卡最佳紀錄片大獎，讓Alex Honnold成為跨出攀岩圈、被世界認識的傳奇人物。