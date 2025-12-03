日本歌手濱崎步原定上個月29日在上海開唱，怎料開唱前一天卻臨時遭取消，讓許多歌迷錯愕。濱崎步不捨讓1萬4千名的粉絲期待落空，決定錄製「無人演唱會」，即便台下沒有任何觀眾，仍敬業演出，獲得網友大讚。對此台北101董事長賈永婕近日在臉書上喊話：「大家敲碗請濱崎步再來台灣一次吧。」
濱崎步感謝團隊：最難忘的演出之一
演出後，濱崎步在社群上PO出多張演出和謝幕的照片，只見台下空無一人，但她仍賣力演唱，絲毫不馬乎。文中她感謝中日團隊們，表示：「這是我最難忘的演出之一。」貼文引來許多網友留言，「妳是最棒的，謝謝有妳」、「我們永遠支持妳」、「我很自豪地告訴大家，妳是我的偶像」。
賈永婕喊話濱崎步 再來台灣一次吧
賈永婕近日在臉書上發文，嘆：「覺得非常可惜上一次濱崎步來台灣的演唱會，我錯過了。」不過她也不忘向濱崎步喊話，「大家敲碗請濱崎步再來台灣一次吧」，同時稱讚她真的是一位臨危不亂、堅持到底的大藝術家。
回顧整起事件，日前日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中國不滿，近來有許多日本藝人在中國的演出皆被喊卡，就連濱崎步的演唱會也臨時被取消，雖然錯愕但她卻未離開，完成這場「無人演唱會」。
資料來源：賈永婕臉書
