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娛樂

李進良「三不宣言」仍愛小禎　聞田欣4字回應

娛樂中心／綜合報導2018/03/13 10:34
小禎（右）與李進良感情世界神祕。（圖／翻攝自臉書，2017.07.14）
小禎（右）與李進良感情世界神祕。（圖／翻攝自臉書，2017.07.14）

日前小禎減肥成功，李進良（阿良）送上價值35萬的整形大禮獎勵小禎，看來夫妻倆關係持續加溫，不過阿良表示，目前仍以工作為重，所以不會與小禎一起同住、也不會拚第二胎、不會離婚，「我的愛和關心有到就好」，三不宣言透露出他的感情狀態，另外聽到緋聞對象田欣時，阿良卻簡短回應：「很無聊耶，謝謝」。


▲小禎瘦身成功，阿良送上35萬的整形療程當獎勵。（圖／翻攝小禎臉書 , 2018.03.02）

據《蘋果日報》報導，年初時阿良整形診所發生意外，患者進行抽脂手術中失去呼吸心跳，急救後送國泰醫院仍不治，對此他澄清該項手術行為，是他投資的嘉仕萌整型診所：「我只是投資，負責人不是我。」並強調醫療本來就有風險，不管是投資還是負責的診所，「都有最高規格」。

而之前胡瓜因為心疼女兒小禎，切割阿良的整形診所賣掉股份，不過阿良表示：「已和瓜哥破冰，只是覺得沒必要主動公開。」而談到緋聞對象田欣時，他僅回：「很無聊耶，謝謝。」不想多做解釋，目前阿良以工作為重，雖然沒和小禎住在一起，但反而更珍惜相聚時刻，並輪流照顧11歲女兒Emma。


▲胡瓜曾心疼女兒小禎，切割阿良整形診所，但近日兩人已破冰。（圖／民視提供，2018.03.12）

關鍵字小禎李進良胡瓜整形田欣
黃少祺韓瑜愛得虐心　大牙慘成砲灰女星不合8年　因前世比賽埋心結

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