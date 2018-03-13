李進良「三不宣言」仍愛小禎　聞田欣4字回應

日前小禎減肥成功，李進良（阿良）送上價值35萬的整形大禮獎勵小禎，看來夫妻倆關係持續加溫，不過阿良表示，目前仍以工作為重，所以不會與小禎一起同住、也不會拚第二胎、不會離婚，「我的愛和關心有到就好」，三不宣言透露出他的感情狀態，另外聽到緋聞對象田欣時，阿良卻簡短回應：「很無聊耶，謝謝」。

據《蘋果日報》報導，年初時阿良整形診所發生意外，患者進行抽脂手術中失去呼吸心跳，急救後送國泰醫院仍不治，對此他澄清該項手術行為，是他投資的嘉仕萌整型診所：「我只是投資，負責人不是我。」並強調醫療本來就有風險，不管是投資還是負責的診所，「都有最高規格」。

而之前胡瓜因為心疼女兒小禎，切割阿良的整形診所賣掉股份，不過阿良表示：「已和瓜哥破冰，只是覺得沒必要主動公開。」而談到緋聞對象田欣時，他僅回：「很無聊耶，謝謝。」不想多做解釋，目前阿良以工作為重，雖然沒和小禎住在一起，但反而更珍惜相聚時刻，並輪流照顧11歲女兒Emma。



▲胡瓜曾心疼女兒小禎，切割阿良整形診所，但近日兩人已破冰。（圖／民視提供，2018.03.12）