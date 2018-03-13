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心疼！護理師「手電筒」緊貼找血管　女嬰手掌燙出大水泡

生活中心／新北報導2018/03/13 14:53
▲一名媽媽在網路控訴女兒生病住院，卻遭醫院急診室護理師以「手電筒」燙傷，手掌出現大水泡。（圖／翻攝自「爆料公社」）
▲一名媽媽在網路控訴女兒生病住院，卻遭醫院急診室護理師以「手電筒」燙傷，手掌出現大水泡。（圖／翻攝自「爆料公社」）

這畫面真的讓媽媽好心痛！今（ 13 ）日一名媽媽在網路控訴，表示才 10 個多月大的女兒生病住院，卻遭林口一家醫院的急診室護理師，拿手電筒貼在女兒手掌找血管，導致女兒小手燙傷出現一個超大水泡，讓她看了真的是又氣又心疼。

該名媽媽在臉書「爆料公社」貼出一張照片，只見一個巨大水泡就位在女兒手掌正中央，該名媽媽說，原本女兒只是感冒發燒，帶著她到林口某醫院就醫、辦理住院，沒想到急診室的護理師，為了找到女兒的血管，拿著手電筒整個貼在女兒手掌上找了 10 分鐘之久，造成女兒「變成二級～三級燙傷」。

該名媽媽更憤怒表示「大人一點點燙傷就受不了了，更何況是 10 個多月的寶寶」，對女兒的遭遇心疼不已，痛斥醫院怎會出現這種狀況。照片 PO 出後，許多網友看了也相當傻眼「太誇張了啊！心好痛」、「心疼孩子，一定很痛」、「天啊天啊我看到照片好難過天啊」、「好痛！這位護理師太粗心了吧！」

部分網友質疑手電筒怎會燒成這樣？對此，有網友解釋，該名媽媽所說的手電筒應為「蛇燈」，「蛇燈」是一種強光鹵素燈，有蛇形管可扭轉角度，因小孩的血管不好找，且在發燒的情況下血管還會下沉，從表面上就更難找，所以醫院會以「蛇燈」照射「嬰兒皮膚薄、通透性佳，用蛇燈一照可清楚看到血管，找到注射部位。」但為何會燙傷仍須等醫院出面解釋。

另外，也有網友認為「醫院該說明一下手上的水泡怎麼來的」、「比較想知道兩方的說法....畢竟單獨聽一方，稍嫌偏頗...」、「等後續醫院說明」、「很替你心疼～希望寶寶盡快好起來。但請不要太苛刻護理師，嬰幼兒血管真的比較難找，如果寶寶又是屬於肉肉手的話 難度更高！我相信護理人員都盡力了，如果是疏失，也請好好跟醫護人員溝通吧！台灣的醫護人員已經很辛苦了！請不要讓大家的謾罵讓有熱情的醫護人員從此卻步...」。

關鍵字護理師水泡燙傷急診室手電筒血管蛇燈
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