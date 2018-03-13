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台北米其林即將公布　17家熱門摘星餐廳先曝光

記者陳致宇／台北報導2018/03/13 17:20
▲被選為米其林發布會舉辦場地的文華東方酒店，館內的雅閣中餐廳是這次米其林摘星名單中的大熱門。（圖／文華東方酒店）
▲被選為米其林發布會舉辦場地的文華東方酒店，館內的雅閣中餐廳是這次米其林摘星名單中的大熱門。（圖／文華東方酒店）

備受矚目《 2018 台北米其林》明（ 14 ）日即將正式揭曉，引來各界高度關注。雖然米其林官方對最終名單保密到家，但據傳，文華東方酒店雅閣、亞都麗緻飯店天香樓、教父牛排等，已有多家餐廳收到發布會邀請函，幾乎可確定摘星，但最後會得到幾顆星，還得等到發布會當天才能一探究竟。

米其林官方日前公布「必比登推薦美食」打頭陣，摘星大熱門鼎泰豐本店提前落馬，但近期傳出文華東方酒店雅閣、君品酒店頤宮中餐廳、喜來登飯店請客樓、亞都麗緻飯店天香樓、教父牛排、侯布雄法式餐廳等 9 家餐廳早已收到發布會邀請函。

今日又再曝光其他 3 家餐廳也是米其林的座上嘉賓，包含 La Cocotte by Fabien Verge 法式餐廳、金蓬萊餐廳、隆鮨 Sushi RYU 壽司，摘星已是勝券在握，只等明日發布會揭曉，究竟獲得幾顆星。至於台北是否出現最高的米其林三星餐廳，更是外界關注焦點。

除此之外，也有不少熱門摘星名單，像是名廚江振誠開設的 RAW 、日本三星餐廳龍吟來台設立的祥雲龍吟，以及代表台灣料理的欣葉台菜、台南擔仔麵，或是鼎泰豐的其他分店也很有可能入選《 2018 台北米其林》名單。除了餐廳之外，也不排除台北會有小吃攤販上榜，有望成為這場米其林發布會的黑馬。
 

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