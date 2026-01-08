我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭煌奇（中）去年去看五月天演唱會時，被阿信（右）下台突襲，女伴（左）就坐在旁邊。（資料照／相信音樂提供）

▲蕭煌奇（右）今日和老婆（左）穿著灰色系情侶裝去戶政事務所登記結婚。（圖／Threads＠some_creature2021授權提供）

歌王蕭煌奇今（8）日驚喜在臉書宣布自己去戶政事務所登記結婚的好消息，他帶著老婆登記的畫面也被民眾直擊，在網路上曝光。還有眼尖粉絲發現，蕭煌奇去年就帶著女伴去朝聖五月天的演唱會，當時阿信下台突擊時，女伴的正臉就被大螢幕轉播的畫面拍了下來。更有讀者獨家向《NOWNEWS今日新聞》透露，演唱會當天，女方還貼心幫蕭煌奇整理頭髮，可見兩人感情很甜蜜。蕭煌奇今日公開結婚喜訊後，經紀公司表示，兩人已交往1年多，女方很欣賞蕭煌奇的音樂，身分是圈外人，所以不方便對外公開。但網路上還是有許多「柯南」挖到蕭煌奇老婆的正面照，表示她曾陪著蕭煌奇去看五月天去年7月4日在大巨蛋舉行的《5525＋1 回到那一天》25週年巡迴演唱會。更有讀者獨家向《NOWNEWS今日新聞》透露，當天演唱會時，蕭煌奇老婆在台下很貼心，會幫蕭煌奇整理頭髮，兩人互動感覺很甜蜜。而阿信下台突擊蕭煌奇，邀他現場合唱時，女方也在一旁舉起手機錄影，留著俏麗短髮的她，打扮很清新、幹練，在生活上應該也給蕭煌奇帶來很多的助力和溫暖。另外，一名網友今日也在Threads發文，表示自己在戶政事務所意外巧遇帶著女友去登記結婚的蕭煌奇。只見蕭煌奇身穿灰色西裝搭配黑色墨鏡，女友則穿著同色系的洋裝，一手捧著鮮花，一手牽著蕭煌奇，粉紅泡泡溢出螢幕。粉絲見狀也紛紛留言祝福兩人，「一定要幸福喔」、「太甜蜜了」。