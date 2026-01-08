我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭煌奇老婆身材纖細，短髮的造型激似Hebe、桂綸鎂綜合體。（圖／翻攝自IG）

▲蕭煌奇（右）和老婆（左）今日穿著灰色情侶裝去登記結婚。（圖／Threads＠some_creature2021授權提供）

▲蕭煌奇（中）去年看五月天演唱會時，老婆（左）就坐在旁邊陪伴。（資料照／相信音樂提供）

金曲歌王蕭煌奇今（8）日震撼宣布結婚喜訊，女方的身分是圈外人，蕭煌奇並沒透露是誰，但有人爆料，她的職業是一名寵物訓練師，社群帳號也因此被神出。只見蕭煌奇老婆經常在IG分享自己的生活美照，擁有清秀五官和白皙皮膚的她，外型更激似短髮時期的田馥甄（Hebe）或是女神桂綸鎂，年紀看起來比49歲的蕭煌奇小10歲以上。蕭煌奇今日帶著老婆到戶政事務所登記結婚，現場畫面也被曝光，只見兩人穿著灰色系情侶裝，看起來相當般配。據《ETtoday新聞雲》報導，有人爆料蕭煌奇老婆的職業是一名寵物訓練師，她的個人IG也被人神出，自我介紹上寫道，自己是完美的狗狗訓練師，有通過ABRA（動物行為資源中心）的國際認證考試，主打對寵物正向教育，不打罵。蕭煌奇老婆除了會在IG分享訓練寵物的過程外，也不時會分享一些生活美照，只見她身材纖細、皮膚白皙，整個人看起來十足有氣質，五官激似桂綸鎂與Hebe的綜合體，甜美長相不輸女明星。而她也相當熱愛音樂，分享過自己去聽動力火車演唱會的照片，蕭煌奇經紀公司今日在聲明稿中也指出，兩人是透過朋友介紹認識的，老婆也很欣賞蕭煌奇的歌。據悉，蕭煌奇與老婆交往約1年多左右，彼此很聊得來，也決定共組家庭，所以才選擇登記結婚。至於為何選在今日，蕭煌奇不改幽默的說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」也感謝身邊友人的祝福。事實上，蕭煌奇去年7月去朝聖五月天大巨蛋演唱會時，就被人發現身邊有女伴相陪。當時還有歌迷直擊老婆幫蕭煌奇整理頭髮，可見兩人私下互動很甜蜜，粉絲看到喜訊後，也紛紛湧入社群向蕭煌奇送上祝福。