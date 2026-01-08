我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭煌奇宣佈結婚，老婆只露出戴著婚戒的手，正臉並未入鏡。（圖／蕭煌奇臉書）

歌王蕭煌奇今（8）日在臉書投下新年震撼彈，驚喜宣布自己結婚的喜訊，只見蕭煌奇公開的婚紗照中，只有他獨自露臉，女方僅露出一隻戴著婚戒的手而已。蕭煌奇也透過經紀公司發表聲明，表示女友是圈外人，兩人交往1年多，今日正式前往戶政事務所登記，在家人的見證下完成這幸福神聖的一刻。在粉絲眼中單身多年的蕭煌奇，今日無預警公開登記結婚的好消息，讓眾人震驚不已，他在貼文寫道：「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」臉書瞬間湧入上萬粉絲送上祝福。只見照片中，蕭煌奇和老婆一起戴上婚戒拍照，但女方並未露臉，身分超級神祕。蕭煌奇公司則透過聲明稿表示，兩人是透過朋友結識的，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過1年多的日子裡，雙方決定共組家庭。至於為何選在今日登記結婚，蕭煌奇不改幽默的說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」也感謝身邊友人的祝福。除了結婚喜訊，蕭煌奇也許下新年願望，2026年希望可以挑戰舉辦全新不同以往形式的演唱會，更期望與交響樂團合作，展開嶄新的音樂旅程。粉絲看到蕭煌奇公開的照片，則紛紛留言：「實在是太恭喜了」、「所以你找到你的眼了」、「天哪，好感動」、「新年最大驚喜」。