▲蕭煌奇（如圖）2025年活動滿檔，2026年和情定1年的女友結婚，可說是事業、感情皆得意。（圖／KKLIVE、混血兒娛樂提供）

2026年才剛開始，演藝圈便傳來重磅喜訊！金曲歌王蕭煌奇今（8）日無預警宣布喜訊，證實已於今日前往戶政事務所登記結婚，正式告別黃金單身漢身分，在農曆年前為娛樂圈增添一樁大喜事，就像他歌曲〈做一個惜情暖心的人〉裡提到的意境，他也已找到那位惜情暖心的人。蕭煌奇回顧過去一年，2025年可謂是他事業大爆發的一年。他跨界參加世界壯年運動會（世壯運）勇奪金牌，在音樂本業上也交出亮眼成績單，發行國語專輯《沒事的》並第三度角逐金曲獎「最佳華語男歌手」，隨後又推出台語專輯《做一個惜情軟心的人》，並前進北京舉辦盛大發表會。此外，他更於台北流行音樂中心舉辦出道20週年演唱會《朋友你現在好嗎?》，年底還跟一群好友舉辦《逗陣的》演唱會。2026年一開始，就和交往1年多的女友結婚，可說是事業、感情都順利。在衝刺事業的同時，蕭煌奇也悄悄經營著感情生活。面對總是充滿挑戰的工作，他不忘享受人生，今日正式宣布與交往1年多的女友修成正果。據了解，今天上午他在雙方家人的見證下，與女友前往戶政事務所完成結婚登記。對於選擇在1月8日這天定終身，蕭煌奇不改幽默本色笑稱：「剛好今天沒有工作、沒有商演，看一看日子也不錯，就決定是今天了。」關於新婚妻子的身分，蕭煌奇相當低調保護。他透露兩人是透過朋友介紹認識，女方本身就很喜愛他的音樂，雙方相談甚歡。在經過一年多的相處後，決定攜手共組家庭。蕭煌奇感性地呼應自己的專輯名稱表示，自己努力「做一個惜情軟心的人」，如今也幸運找到了那位願意互相珍惜的另一半，將一起共度人生的下半場。