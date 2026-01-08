我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戴愛玲（左）去年和蕭煌奇（右）合開演唱會，同台飆歌。（圖／寶吉祥集團提供）

▲蕭煌奇今日驚喜宣布結婚喜訊，這次不是開玩笑了。（圖／蕭煌奇臉書）

金曲歌王蕭煌奇今（8）日震撼宣布結婚喜訊，讓粉絲震驚不已。據悉，蕭煌奇的老婆是圈外人，身分、照片都未公開，但蕭煌奇去年在演唱會上，曾開玩笑求婚「鐵肺歌姬」戴愛玲，讓不少粉絲誤會新娘是她。當時戴愛玲還笑問蕭煌奇可不可以依照排灣族習俗入贅，蕭煌奇並不排斥，甚至幽默反問戴愛玲：「那妳有沒有遺產可以給我？」蕭煌奇去年11月30日和戴愛玲一起在台北國際會議中心（TICC）舉行「寶吉祥歌之饗宴11」演唱會，當時兩人同台飆歌，在唱完〈你最珍貴〉後，氣氛竟從浪漫直接變「亂鬥」，蕭煌奇現場大膽牽起戴愛玲的手，深情問道：「妳願意嫁給我嗎？」突如其來的求婚宣言讓台下粉絲尖叫聲幾乎要震碎玻璃！面對歌王的告白，戴愛玲可沒這麼容易被撩走。身為排灣族公主的她，當場搬出族內習俗回擊，笑稱要娶她必須先過「入贅」這一關。戴愛玲更豪氣開出誘人條件：「我50歲就要當頭目了，入贅我這族會有超多美女陪你喔！」原本以為蕭煌奇會退縮，沒想到歌王秒速點頭答應，興奮直呼：「好像不錯喔！」這大方的反應讓全場笑翻。正當粉紅泡泡飄滿全場時，蕭煌奇卻突然歪樓問了一句：「那妳有沒有遺產可以給我？」超現實的發言讓戴愛玲當場哭笑不得，立刻反擊：「那你遺產要留給誰？」兩位金曲實力派在台上唇槍舌戰、互虧遺產分配的模樣，讓原本感人的求婚戲碼瞬間變成爆笑喜劇。而在粉絲眼中單身多年的蕭煌奇，今日無預警公開登記結婚的好消息，讓眾人震驚不已。他在貼文寫道：「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」臉書瞬間湧入上萬粉絲送上祝福；只見照片中，蕭煌奇和老婆一起戴上婚戒拍照，但女方並未露臉，只知道身分是圈外人，可見蕭煌奇相當保護老婆。