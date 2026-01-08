金曲歌王蕭煌奇今（8）日正式宣布結婚喜訊，不僅讓演藝圈好友驚喜，最開心的莫過於蕭媽媽！蕭煌奇過去曾在節目《沈春華Live Show》接受主持人沈春華專訪時表示，媽媽這輩子最擔心的就是他的終身大事，甚至曾在記者會上公開許願希望兒子趕快娶老婆。而蕭煌奇也曾因為太年輕，錯過民國99年的婚約。現在蕭煌奇終於修成正果，也算圓了母親多年來的心願。
難忘7年青澀初戀 錯過民國99年婚約
雖然蕭煌奇總是樂觀幽默，但在感情路上也曾有過遺憾。回顧在2010年8月29日播出的訪談，他分享學生時代一段長達7年的戀情。當時為了追求一位弱視的學妹，他使出鋼琴、吉他等十八般武藝，兩人還曾擁有許多浪漫回憶，像是學妹送的1000顆星星幸運瓶，以及他在女友赴加拿大留學時，跨海寄出的數十封點字情書。
這段感情最讓人揪心的是，兩人也曾約定如果在民國99年（2010年）聖誕節都沒結婚，就在一起。沈春華在節目上形容這是一種變相求婚。不過當年蕭煌奇因對未來迷惘、自卑而主動提分手，錯過了這段緣分。
曾嘆機會越來越少 擇偶條件要會開車
蕭煌奇也在節目上幽默地透露媽媽的焦慮，他當時笑稱自己八字還沒一撇，感嘆隨著年紀增長，機會似乎越來越少。他當時更開出實際又有趣的擇偶條件，表示因為視力不便，出門一定需要有人陪伴，所以未來的另一半最好具備開車的能力，方便直接帶他出門。此外，他對聲音特別敏感，希望能找到聲音好聽、像主播一樣的女孩。
走出自卑與遺憾 暖男終獲專屬幸福
曾經因為看不見而對感情卻步、讓媽媽操心的蕭煌奇，現在也他終於傳出喜訊，讓一直掛心他婚事的媽媽終於能放下心中大石。今天蕭煌奇和太太在雙方家長見證下在戶政事務所登記完婚，選在1月8日這天定終身，蕭煌奇有他一慣的幽默感，他表示：「剛好今天沒有工作、沒有商演，看一看日子也不錯，就決定是今天了。」
蕭煌奇表示，他和太太是透過朋友介紹認識，老婆本身就很喜愛他的音樂，雙方相談甚歡。在經過1年多的相處後，決定攜手共組家庭。蕭煌奇說，就像他新專輯名稱，他努力地「做一個惜情軟心的人」，現在也幸運找到了那位願意互相珍惜的另一半，一起共度人生的下半場。
