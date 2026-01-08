我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭煌奇（如圖）成為人夫，對於老婆的身分，他很低調，表示兩人是透過朋友結識的。（圖／華納唱片提供）

「金曲歌王」蕭煌奇出道至今感情生活低調，今（8）日他無預警宣布登記結婚，但未透露老婆的身分，僅表示兩人是透過朋友結識的，彼此相談甚歡。而過去他鮮少公開個人感情狀態，演唱會上僅向「最重要的女人」媽媽告白，透露每年生日，依照慣例都會待在媽媽身邊，媽媽也是他最忠實的歌迷。蕭煌奇每年生日固定會舉辦「生日公益演唱會」，媽媽也都會坐在台下力挺，他曾感性表示：「這一天是媽媽的母難日，希望大家能將掌聲送給自己的母親，因為有蕭媽媽才有蕭煌奇。」因此每年生日，依照慣例都會待在媽媽身邊，也透露媽媽是他最忠實的歌迷。沒想到2026甫開始，蕭煌奇就宣布震撼好消息，於2026/1/8登記結婚，成為人夫。對於老婆的身分，蕭煌奇很低調，表示兩人是透過朋友結識的，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭。事實上，蕭煌奇這些年也透露想婚的念頭，表示常在路上遇到別的家庭，覺得他們很幸福，自己人生就是缺了這一塊，但沒有緣分，硬要補齊也沒辦法，而且也努力過了，語氣中帶著無奈，如今終於找到歸宿，也讓外界都替他開心。