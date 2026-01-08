「金曲歌王」蕭煌奇出道至今感情生活低調，今（8）日他無預警宣布登記結婚，但未透露老婆的身分，僅表示兩人是透過朋友結識的，彼此相談甚歡。而過去他鮮少公開個人感情狀態，演唱會上僅向「最重要的女人」媽媽告白，透露每年生日，依照慣例都會待在媽媽身邊，媽媽也是他最忠實的歌迷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蕭煌奇宣佈結婚。（圖／華納唱片提供）
▲蕭煌奇（如圖）成為人夫，對於老婆的身分，他很低調，表示兩人是透過朋友結識的。（圖／華納唱片提供）
蕭煌奇演唱會公開「最愛的女人」：最忠實的歌迷

蕭煌奇每年生日固定會舉辦「生日公益演唱會」，媽媽也都會坐在台下力挺，他曾感性表示：「這一天是媽媽的母難日，希望大家能將掌聲送給自己的母親，因為有蕭媽媽才有蕭煌奇。」因此每年生日，依照慣例都會待在媽媽身邊，也透露媽媽是他最忠實的歌迷。

沒想到2026甫開始，蕭煌奇就宣布震撼好消息，於2026/1/8登記結婚，成為人夫。對於老婆的身分，蕭煌奇很低調，表示兩人是透過朋友結識的，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭。

蕭煌奇渴望結婚　昔嘆：人生就缺了這塊

事實上，蕭煌奇這些年也透露想婚的念頭，表示常在路上遇到別的家庭，覺得他們很幸福，自己人生就是缺了這一塊，但沒有緣分，硬要補齊也沒辦法，而且也努力過了，語氣中帶著無奈，如今終於找到歸宿，也讓外界都替他開心。

看更多蕭煌奇新聞：

蕭煌奇自嘲老司機！趕場開太快慘收紅單　還被誤認成消防局救火

粉絲拜託蕭煌奇開小黃當地陪　他親回1句全網喊救命：地獄哏王！

蕭煌奇七夕才告白！魏如萱自嘲破台語：同一句錄10次才對1次

相關新聞

蕭煌奇昔求婚畫面曝光！對象竟是戴愛玲　不排斥入贅還問有遺產嗎

蕭煌奇震撼宣布結婚！老婆超神祕身分曝光　婚紗照只露一隻手

快訊／蕭煌奇宣布結婚！情定交往1年女友　已找到惜情軟心的人

蕭煌奇多年前就想婚！曾喊：渴望有個家　嘆對象越來越難找