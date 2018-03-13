海洋採擴開發投資案　台中議員質疑：被騙了

國民黨團表示，有媒體指出德國的霍夫曼公司根本就是一人公司，其公司員工只有霍夫曼一人，而且查不到其公司註冊號，其登記地址所在地的托爾內斯市政府也從未聽聞此家公司，德國工商會等處也沒有該公司的入會資料，且霍夫曼本人申請海洋採礦技術還被歐洲專利局撤銷，更沒有所謂「鋰」的萃取技術，這樣有疑問的一人諮詢公司，竟然可以跟台中市政府簽訂1100億海洋採礦的投資備忘錄，簡直荒唐到極點。

日前市長林佳龍與德國霍夫曼諮詢公司簽「海洋採擴聯合開發投資案」，台中市議會國民黨團議員李中、黃馨慧、楊正中、李榮鴻及劉士州等人，指出根本是「一場騙局」，指出四大疑點，要求林佳龍跟市民說清楚講明白。市府經發局表示，市府均抱持樂觀、開放、謹慎查證的態度辦理，目前雙方簽署MOU，才要開始進入實質審查及把關程序，未來還有送中央環評、投審會等跨部會許多程序，對於外資投資台中，市府「大膽歡迎，謹慎落地」。

議員黃馨慧表示，林佳龍市長上任三年多，簽署過的國內外投資備忘錄「不計其數」，只在乎鎂光燈曝光，投資效益掛零。以往，警方破獲詐騙集團時發現，被詐騙者不乏高學歷、高社經地位的知識份子，若媒體爆料屬實，林佳龍團隊真被詐騙，那可是國際級，甚至世界級的笑話了。

議員楊正中說，林佳龍對外宣稱此案是「大船入港」，結果是一場兒戲、一場騙局。

國民黨團指出四大疑點，為何市府可以跟一人公司，沒有公司註冊號、沒有工商入會資料，簽署高達1100億的投資備忘錄，這1100億的金額是怎麼來的？是霍夫曼給的？還是自己估算來的？ 這項MOU簽署短短一個月的聯絡，簽署MOU前三天才首次見面，接著就簽署MOU。海洋採礦技術尚未成熟，經媒體查證霍夫曼有申請專利但被撤銷，更沒有「鋰」的萃取技術。

經發局表示，後續審查程序更為重要，台灣對於僑外投資均有相當嚴謹的查證程序，本案涉及的中央部會相當廣，包括：行政院環保署、經濟部投資審議委員會、經濟部、交通部等都會依權責進行後續查證評估動作。