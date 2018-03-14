1人公司主導千億投資案　林佳龍：市府應檢討

由台中市長林佳龍簽訂備忘錄的德商「哈利霍夫曼諮詢公司」被踢爆是1人公司，對此，台中市長林佳龍13日在臉書貼文表示，對於媒體及各界提出疑慮跟提醒，他表示感謝，也認為市府有責任好好說明。

台中市政府日前高調宣布德商「霍夫曼諮詢公司」投資1100億元新台幣，將在台中港興建全球首座多元製程「海水採礦」場，萃取鎂、鋰等高價值金屬，最快4年後投產，年產量230萬公噸，能創造15億美元產值，和1000個工作機會。但不料卻被爆出，霍夫曼公司根本只有一位員工。

對此，林佳龍表示，一周前，台中市政府和德國霍夫曼諮詢公司簽署MOU合作備忘錄，準備協助該公司在台中港區的海洋採礦投資，這一兩天有媒體及各界提出疑慮跟提醒，他首先表示感謝，也認為市府有責任好好說明。