1人公司主導千億投資案　林佳龍：市府應檢討

由台中市長林佳龍簽訂備忘錄的德商「哈利霍夫曼諮詢公司」被踢爆是1人公司，對此，台中市長林佳龍13日在臉書貼文表示，對於媒體及各界提出疑慮跟提醒，他表示感謝，也認為市府有責任好好說明。
台中市政府日前高調宣布德商「霍夫曼諮詢公司」投資1100億元新台幣，將在台中港興建全球首座多元製程「海水採礦」場，萃取鎂、鋰等高價值金屬，最快4年後投產，年產量230萬公噸，能創造15億美元產值，和1000個工作機會。但不料卻被爆出，霍夫曼公司根本只有一位員工。
對此，林佳龍表示，一周前，台中市政府和德國霍夫曼諮詢公司簽署MOU合作備忘錄，準備協助該公司在台中港區的海洋採礦投資，這一兩天有媒體及各界提出疑慮跟提醒，他首先表示感謝，也認為市府有責任好好說明。
林佳龍說，對於台中市政府而言，任何來台中、台灣交流、投資的國家、城市、公司或個人，都抱持開放的態度，也釋出最大的善意。MOU雖然不是具有高度法律約束力的契約，卻是雙方善意的確立與合作的開端。
林佳龍指出，簽署MOU代表市府願意作為洽詢平台，協助對方在前期作業時的踩線、場勘等事務，也幫助對方了解台灣的作業規章，如果確定在台投資，後續就必須讓經濟部針對公司營業項目、資金來源、投資標的進行審查；即使確定投資台灣的地點，也還有環評及地方政府審查等多重把關程序。
林佳龍表示，此次在簽署MOU及舉行記者會後，針對該公司的背景及技術，外界有很多疑慮，現在看來，市府團隊確實掌握不夠充分，應該檢討改進。而未來類似的合作，市府團隊應該要求投資公司提供更具體的潛在投資人意向及相關資料。
林佳龍強調，接下來，市府也會跟經濟部在相關投資審查過程中，一起釐清，嚴格把關，這是應盡的責任，也是一個讓招商投資機制更進步的機會。