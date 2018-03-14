好特別！這隻狗有「人臉」　網笑：確定不是和人生的嗎？

好特別！美國有一隻混種狗狗 Yogi 臉部長相直逼人類，席捲各大社群網站，各國新聞媒體爭相報導，有網友看後甚至笑問：「確定不是跟人生的嗎？」

根據外媒報導，美國有一名女網友 Chantal Desjardins 將自己的愛犬照片分享到網路上，意外吸引各大媒體與各國網友注目，原來是網友們看了她的愛犬後驚覺，這隻狗竟然有著像人類一般的臉龐，臉上喜怒哀樂的表現都直逼人類，讓網友們不禁讚嘆：「牠有人臉！」



▲ Yogi 是貴賓與西施的混種，有著一張長得像人的特別臉孔。（圖／取自thedodo）