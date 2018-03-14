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好特別！這隻狗有「人臉」　網笑：確定不是和人生的嗎？

國際中心／綜合報導2018/03/14 11:36
▲有著人臉的狗狗 Yogi。（圖／取自thedodo）
▲有著人臉的狗狗 Yogi。（圖／取自thedodo）

好特別！美國有一隻混種狗狗 Yogi 臉部長相直逼人類，席捲各大社群網站，各國新聞媒體爭相報導，有網友看後甚至笑問：「確定不是跟人生的嗎？」

根據外媒報導，美國有一名女網友 Chantal Desjardins 將自己的愛犬照片分享到網路上，意外吸引各大媒體與各國網友注目，原來是網友們看了她的愛犬後驚覺，這隻狗竟然有著像人類一般的臉龐，臉上喜怒哀樂的表現都直逼人類，讓網友們不禁讚嘆：「牠有人臉！」


▲ Yogi 是貴賓與西施的混種，有著一張長得像人的特別臉孔。（圖／取自thedodo）

對此，主人 Chantal Desjardins 表示，自己並未發現 Yogi 的特殊外表，會引起大家的關注讓她深感訝異，雖然有人認為 Yogi 的「人臉」是修圖軟體改的，但 Chantal Desjardins  PO 出影片證明，並說道：「牠是有史以來最蓬鬆可愛的小狗，他是最 sweet 的」。

據了解， Yogi 是貴賓與西施的混種，和其它可愛的小狗一樣，擁有蓬鬆柔軟的毛髮和嬌小身軀，但特別的是， Yogi 有一張長得像人的特別臉孔，讓人在寵物犬身上看見了人類的影子。


▲ Yogi 臉上喜怒哀樂的表現都直逼人類。（圖／取自thedodo）

 

關鍵字人臉西施貴賓yogi
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