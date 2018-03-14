知名物理學家史蒂芬霍金逝世　享年76歲

霍金的家人在聲明中沉痛表示：「摯愛的父親在今天過世，對此我們深感哀傷。他是一名優秀的科學家，也是傑出的人，他的成就將會永遠流傳。我們也會永遠想念他！」

1942 年出生於英國牛津的霍金，為著名的物理學家及宇宙學家。霍金在 21 歲時，被診斷出患有肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis，縮寫 ALS。又稱漸凍人症），當時醫生斷定他只剩下 2 年不到的壽命，但他卻靠著意志力活下來。霍金的病情一直到 60 年代後才開始惡化，後期他都必須乘坐輪椅，也漸漸失去了用手寫字、用嘴說話的能力，只能靠著電腦、字母卡，甚至語音合成器來和人進行溝通。



▲Stephen Hawking 到了後期只能靠著電腦、字母卡，甚至語音合成器來和人進行溝通。（圖／翻攝自super.abril.com , 2018.3.14）

霍金的一生十分傳奇，也有許多重要的科學貢獻。他主要的研究領域為宇宙論及黑洞，不僅證明了廣義相對論的奇性定理、黑洞面積定理，還提出了黑洞蒸發現象，以及無邊界的霍金宇宙模型。1988年，霍金更發表了《時間簡史：從大爆炸到黑洞》（A Brief History of Time: from the Big Bang to Black Holes），此書被翻譯成 40 多種文字，發行量在全球高達 2500 多萬冊。