知名物理學家史蒂芬霍金逝世　享年76歲

1942 年出生於英國牛津的霍金,為著名的物理學家及宇宙學家。霍金在 21 歲時,被診斷出患有肌萎縮性脊髓側索硬化症(Amyotrophic lateral sclerosis,縮寫 ALS。又稱漸凍人症),當時醫生斷定他只剩下 2 年不到的壽命,但他卻靠著意志力活下來。霍金的病情一直到 60 年代後才開始惡化,後期他都必須乘坐輪椅,也漸漸失去了用手寫字、用嘴說話的能力,只能靠著電腦、字母卡,甚至語音合成器來和人進行溝通。



▲Stephen Hawking 到了後期只能靠著電腦、字母卡,甚至語音合成器來和人進行溝通。(圖/翻攝自super.abril.com , 2018.3.14)

霍金的一生十分傳奇,也有許多重要的科學貢獻。他主要的研究領域為宇宙論及黑洞,不僅證明了廣義相對論的奇性定理、黑洞面積定理,還提出了黑洞蒸發現象,以及無邊界的霍金宇宙模型。1988年,霍金更發表了《時間簡史:從大爆炸到黑洞》(A Brief History of Time: from the Big Bang to Black Holes),此書被翻譯成 40 多種文字,發行量在全球高達 2500 多萬冊。