▲黃甘霖過去是職棒球星，如今轉當教練。（圖／記者葉政勳攝）

▲A-Lin（左）、張惠妹（右）在跨年演唱會上的合體表現讓觀眾讚不絕口。（圖／台東縣政府X野聲音娛樂提供）

金曲歌后A-Lin（黃麗玲）與球星老公黃甘霖結婚19年，因長期鮮少同框且領獎感言未提丈夫，屢傳婚變；但A-Lin經紀人及身邊友人都說兩人還沒有離婚，僅因生活圈不同才少合體。而A-Lin日前在台東跨年晚會的幽默表現讓她再度翻紅，社群也被洗版，更傳出A-Lin已瞄準台北大巨蛋，最快將於明年初開唱，登上事業新巔峰。A-Lin與黃甘霖在2007年結婚，當時男方是當紅球星，A-Lin還是剛出道的小歌手，名氣不成正比；但如今A-Lin已是歌后地位，黃甘霖則改當起教練，地位似乎變成「女強男弱」，加上兩人近年鮮少同框，導致婚變說法頻傳。對此，據《鏡週刊》報導，而A-Lin去年底和張惠妹（阿妹）、戴愛玲、葛仲珊等實力派歌手齊聚台東跨年晚會，一路嗨到今年元旦，還在台上幽默主持，甚至臨時改編〈那魯灣情歌〉，唱出：「那魯one，那魯two，那魯three、four，那魯7-11」，因此在社群上爆紅，搞笑片段瘋傳，人氣再度水漲船高，因此她傳出也將趁勝追擊，唱上台北大巨蛋。加上A-Lin距離上次推出專輯已經過了4年，這段時間她應該也會趁著空檔好好籌備新作品，工作進度相當充實，粉絲也期待好消息出現。