A-Lin、張惠妹、戴愛玲3位高音天后這次在台東跨年演唱會上合體，一路從去年底嗨到今年元旦，精采表現讓粉絲大呼過癮，更將酒量超好的3人搞笑封為「烈酒女團」，話題不斷延燒。想不到現在就連Netflix也對她們公開致謝，表示「烈酒女團」帶動了動畫電影《Kpop獵魔女團》的播放量，Netflix台灣官方帳號因此特地在Threads發文喊話：「特別感謝台東烈酒女團」。
A-Lin、張惠妹、戴愛玲台東玩太嗨 被封烈酒女團
A-Lin、張惠妹、戴愛玲在台東跨年演唱會合體，3人的後台合照曝光，站在一起氣勢十足，頗有女團風範，加上911成員春風爆料幾位姐姐彩排後一路喝到凌晨4點，因此網友就以「獵魔女團」為靈感，將3位天后搞笑封為「烈酒女團」。巧合的是，阿妹當晚染紫色長髮現身，跟獵魔女團的主唱是同一個髮色，看起來相似度更高。
《Kpop獵魔女團》播放量再度攀升！Netflix：感謝台東烈酒女團
烈酒女團與獵魔女團的對比照也被做成梗圖瘋傳，還有網友用AI生成更多3人的合照，話題持續在網路上延燒。現在就連台灣Netflix也特地發文，笑說烈酒女團帶動《Kpop獵魔女團》的收視：「《Kpop獵魔女團》上榜後沒掉出去過就算了，2026甚至還往上爬回來⋯特別感謝台東烈酒女團」。
網友見狀也紛紛開玩笑留言，「那個Netflix年底跨年贊助的部份」、「Netflix應該有預算幫烈酒女團出個實境秀吧」、「媲美獵魔女團在地化行銷最佳範例，後勁快比〈Golden〉還強大了」、「要贊助轉播年底的演唱會嗎？」
《Kpop 獵魔女團》太紅！熱度持續延燒
《Kpop 獵魔女團》是Netflix去年6月上映的動畫電影，截至11月止，已累積3.25億的觀看次數，成為Netflix史上觀看量最多的原創動畫作品。片中打造3人虛擬女團HUNTR/X，並推出原創單曲〈Golden〉、〈Takedown〉等，也都飽受好評。其中〈Golden〉一曲更是紅遍全球，還登上告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）成為冠軍歌曲。
來源：Threads@netflixtw
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
A-Lin、張惠妹、戴愛玲在台東跨年演唱會合體，3人的後台合照曝光，站在一起氣勢十足，頗有女團風範，加上911成員春風爆料幾位姐姐彩排後一路喝到凌晨4點，因此網友就以「獵魔女團」為靈感，將3位天后搞笑封為「烈酒女團」。巧合的是，阿妹當晚染紫色長髮現身，跟獵魔女團的主唱是同一個髮色，看起來相似度更高。
烈酒女團與獵魔女團的對比照也被做成梗圖瘋傳，還有網友用AI生成更多3人的合照，話題持續在網路上延燒。現在就連台灣Netflix也特地發文，笑說烈酒女團帶動《Kpop獵魔女團》的收視：「《Kpop獵魔女團》上榜後沒掉出去過就算了，2026甚至還往上爬回來⋯特別感謝台東烈酒女團」。
網友見狀也紛紛開玩笑留言，「那個Netflix年底跨年贊助的部份」、「Netflix應該有預算幫烈酒女團出個實境秀吧」、「媲美獵魔女團在地化行銷最佳範例，後勁快比〈Golden〉還強大了」、「要贊助轉播年底的演唱會嗎？」
《Kpop 獵魔女團》是Netflix去年6月上映的動畫電影，截至11月止，已累積3.25億的觀看次數，成為Netflix史上觀看量最多的原創動畫作品。片中打造3人虛擬女團HUNTR/X，並推出原創單曲〈Golden〉、〈Takedown〉等，也都飽受好評。其中〈Golden〉一曲更是紅遍全球，還登上告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）成為冠軍歌曲。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！