▲A-Lin的「娜魯one」哏紅到對岸，中國網友羨慕表示，這才是真正的直播。（圖／翻攝自IG@lulin168）

A-Lin在2025年12月31日的台東跨年晚會上展現超強歌唱、主持功力，即便已經過了2天，社群上仍是滿滿討論，回顧當晚，A-Lin不斷明示、暗示大家在後台喝很多，縣長饒慶鈴上台時還一直逼對方講快一點，直接跟縣長要預算、跟張惠妹、戴愛玲被說是「烈酒女團」，還有粉絲舉著紅布條，上面寫希望阿妹回台東開唱，A-Lin馬上反問，「你們有預算嗎」？A-Lin在台東跨年金句連發，和粉絲相約2026跨年，馬上跟台東縣長饒慶鈴要預算，讓網友大笑，「真的很敢講！」不只是跟縣長要預算，就連粉絲舉著布條，寫著希望阿妹在台東開出道30週年演唱會，A-Lin也笑問，「你們有預算嗎？」在即將倒數的環節中，A-Lin還對著才剛請上台的縣長說，「妳只有幾秒哦！」一直想把縣長趕下台，但其實還有2分多鐘，不少粉絲事後在社群平台上笑喊，「是多醉！」「娜魯one」笑哏更成為網路迷因，不少她以前上節目的爆笑影片也陸續被翻出，就有許多網友認同A-Lin是「被歌手耽誤的主持人」，向文化部喊話，希望由A-Lin接下第37屆金曲獎頒獎典裡的主持任務。有不少人好奇，很會唱一些悲苦情歌的A-Lin，為什麼私下會這麼好笑，除了她天生的幽默感之外，零包袱和反差萌是一大關鍵，10年前她就曾上《康熙來了》，分享睡著的時候眼鏡忘記拿掉，醒來睜開眼睛發現自己突然看得好清楚，以為近視好了，結果只是忘記把眼鏡拿掉，把蔡康永笑到岔氣，猛虧她，「這有什麼好講的！」A-Lin也多次在節目上提到，希望有一天能到張惠妹的高度，而她曾經想當唱跳歌手，卻被以前的經紀人說，「聽妳唱快歌我還是想哭。」於是走上苦情歌姬的路。A-Lin 的老公黃甘霖曾效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅並擔任總教練一職，他更是副總統蕭美琴的頭號偶像。A-Lin正式出道前，曾在酒吧駐唱多年，因此認識了黃甘霖。當時黃甘霖愛上A-Lin的歌聲，對她展開追求。黃甘霖對剛認識沒多久的A-Lin說：「小心我盜走了你的心」，讓A-Lin對他印象深刻，答應祕密交往。不過由於黃甘霖當時是獅隊當紅炸子雞，忙於球賽，只能與A-Lin長期維持遠距離，因此兩人戀愛時吃了不少苦頭。