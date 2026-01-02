我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin唱快歌還是有悲情的感覺，因此走上情歌的道路。（圖／翻攝自YouTube 乘風2025）

A-Lin在台東跨年串場功力一流，和張惠妹一搭一唱成為社群討論熱點。事實上，A-Lin在學生時期常參加歌唱比賽，畢業後也有駐唱經驗，在她發行專輯《失戀無罪》之後，張惠妹主動邀請她參與音樂劇《愛上卡門》演出，讓她的人氣再度翻漲，A-Lin也多次在節目上提到，希望有一天能到張惠妹的高度，而她曾經想當唱跳歌手，卻被以前的經紀人說，「聽妳唱快歌我還是想哭。」於是走上苦情歌姬的路。A-Lin曾參加中國實境節目《乘風2023》，在初舞台訪問中提到，會選擇參加節目是想圓夢，因為剛出道時，她其實是想當唱跳型的創作歌手，但就在她進錄音室表演完之後，經紀人說，「好好聽哦，但為什麼妳唱快歌我還是想哭。」後來A-Lin也發行過許多情歌，包括〈失戀無罪〉、〈有一種悲傷〉、〈以前以後〉、〈寂寞不痛〉等等。A-Lin剛出道時，被封為天生歌姬，在發行專輯《失戀無罪》之後，張惠妹主動邀請她參與音樂劇《愛上卡門》演出，讓她的人氣再度翻漲，兩人一同上節目宣傳，有次登上《康熙來了》，張惠妹拿出她的訂製麥克風「小白」，還借給A-Lin演唱，A-Lin當時用崇拜的眼神看著張惠妹，並表示希望有天能到達那樣的高度。有趣的是，A-Lin明明這麼會唱，紅的歌也這麼多，但她只有拿過一次金曲獎，是在2023年時以專輯《LINK》拿下歌后，在此之前她入圍過1次新人獎、4次歌后都鎩羽而歸。