買肯德基蛋撻「收詭異白盒」！眾拿到嚇傻：第一眼認不出

▲有民眾在肯德基官方臉書留言，曬出白色盒子包裝的肯德基蛋撻。（圖／肯德基臉書）

肯德基蛋撻準備停賣了？官方發聲：想吃要快

亦貼出一張用白色盒子包裝的蛋撻照片，上頭還用斗大的字體寫道「原味蛋撻…登出了？​」小編甚至在內文喊話「誰幫我找回原味蛋撻」

▲肯德基官方臉書突然貼出以白盒包裝的蛋撻照片，上頭還用斗大的字體寫道「原味蛋撻…登出了？​」（圖／肯德基臉書）

肯德基官方回應，目前正在調整原味蛋撻包裝，有新資訊會再宣布。