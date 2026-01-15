連鎖速食品牌肯德基在台灣極具知名度，旗下最知名商品莫過於蛋撻系列，是肯德基人氣最高的單品。但近日不少民眾回報，購買肯德基蛋撻時，意外收到白色紙盒，讓人一瞬間摸不著頭緒。怎料，肯德基官方昨（14）日在臉書上無預警發文表示「原味蛋撻…登出了？」小編甚至喊話「想吃真的要快」，引發外界瘋猜蛋撻準備停賣，吸引眾多愛好者湧入關心。對此，官方賣關子回應，表示目前正在調整原味蛋撻包裝，有新資訊會再宣布。
買肯德基蛋撻「收詭異白盒」！眾拿到嚇傻：第一眼認不出
肯德基蛋撻過去包裝紙盒主打紅白相間，上頭還有經典肯德基爺爺的頭像，但13日起陸續有民眾發現，蛋撻紙盒突然變成沒有任何印刷與圖案的白色盒子，納悶詢問「是活動噱頭嗎？看不懂到底怎麼了」、「昨天拿到還以為是環保的概念」。
留言區還有人提到，拿到白色紙盒一瞬間認不出是蛋撻，甚至還有人帶回家放在桌面後，發生親友找不到蛋撻在哪的插曲，「今天拿到白盒，放在桌上家人找不到蛋撻」、「我昨天也買到白盒，第一眼真的有點嚇到」。
肯德基蛋撻準備停賣了？官方發聲：想吃要快
肯德基昨日在臉書粉專發文，亦貼出一張用白色盒子包裝的蛋撻照片，上頭還用斗大的字體寫道「原味蛋撻…登出了？」小編甚至在內文喊話「誰幫我找回原味蛋撻」，瞬間讓民眾猜測肯德基蛋撻是否即將停賣，嚇得在留言區哀號「不賣蛋撻的KFC，根本是恐怖分子」、「蛋撻不能亡」、「蛋撻消失真的會原地裂開喔」。
肯德基小編也在留言區一一回應，表示「爺爺對蛋撻絕對認真！現有原味蛋撻想吃真的要快」、「我們只說真話，想吃趁早，小編說完要被抓走了」、「不瞞你說，小編現在比你更想知道答案」。對此，肯德基官方回應，目前正在調整原味蛋撻包裝，有新資訊會再宣布。
