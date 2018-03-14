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娛樂

天體物理學家霍金愛情故事　登上奧斯卡殿堂

娛樂中心╱綜合報導2018/03/14 14:39
▲艾迪瑞德曼因主演《愛的萬物論》拿下奧斯卡影帝。（劇照，2018.03.14）
▲艾迪瑞德曼因主演《愛的萬物論》拿下奧斯卡影帝。（劇照，2018.03.14）

著名天體物理學家霍金（Stephen Hawking）離世，終年76歲，而他傳奇的一生和愛情故事，也曾被搬上大銀幕，還讓英國男星艾迪瑞德曼登上奧斯卡影帝寶座。

這部艾迪瑞德曼主演的電影《愛的萬物論》，在2015年的第87屆奧斯卡榮獲最佳男主角，讓他擊敗一眾實力派演員，包括米高基頓、班奈狄克康柏拜區、史提夫卡爾、以及布萊德利古柏等。

霍金雖然患有肌萎縮性脊髓側索硬化症(ASL，俗稱「漸凍人症」)，但仍有兩次婚姻，育有兩子一女，1965年和Jane結為夫妻之後，後來卻在1990年愛上私人護士Elaine Mason，隨即與Jane離婚，2006年又與第二任妻子辦理離婚手續。

霍金和Jane離婚之後，雖然一直保持沈默，但他的前妻Jane則在2002年出版《霍金：前妻回憶錄》記述兩人從相戀、結婚到離婚的過程，以及與貼身護士Elaine的關係。

不僅這部《愛的萬物論》傳記電影，霍金和演藝圈其實也關係匪淺，他最早和演藝圈搭上線的是，1993年客串演出電視影集《銀河飛龍》（Star Trek: The Next Generation），後來還為卡通影集《辛普森家庭》「獻聲」配音，扮演他自己，更曾數度在美國影集《宅男行不行》插花，飾演他自己。

關鍵字霍金艾迪瑞德曼愛的萬物論
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