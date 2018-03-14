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8金句蘊藏大智慧　霍金：失敗者才吹噓智商

國際中心／綜合報導2018/03/14 16:45
▲Stephen Hawking。（圖／翻攝自BBC , 2018.3.14）
▲Stephen Hawking。（圖／翻攝自BBC , 2018.3.14）

被譽為是繼愛因斯坦（Albert Einstein）之後，最傑出的英國天體物理學家史蒂芬霍金（Stephen Hawking），今（14）日傳出了逝世的消息，享壽 76 歲。霍金畢生的貢獻有很多，而他除了擁有過人的智商之外，其蘊含人生智慧的話語，也讓許多人津津樂道。外國網站《TOPick》就引述了《赫芬頓郵報》（The Huffington Post），分享霍金曾說過八大金句：


Stephen Hawking。（圖／翻攝自Hypebeast , 2018.3.14）

談智商：「我對分數高低沒有概念，吹噓自己智商的人都是失敗者。」

談名氣：「擁有名氣的壞處，就是無論我到世界上什麼角落，都會有人認得我，輪椅讓我無處可逃。」

談安樂死：「若有人想結束自己的生命，的確有權付諸行動，不過我認為，那是大錯特錯。也許生命不盡然美好，但總有一些可做的事，以及獲得成功的機會，只要活著，就有希望。」


Stephen Hawking。（圖／翻攝自People , 2018.3.14）

談人類：「我們是一顆小行星中的一種高級猴子而已，但是我們能夠理解宇宙，這讓我們變得不一樣。」

談宇宙是否存在：「若能找到這問題的答案，那將是人類的最後勝利，因為到時候我們就會知道上帝究竟在想什麼。」

談自己的疾病：「21 歲時，我已近乎絕望。但其後所得的都是額外恩賜。」


Stephen Hawking。（圖／翻攝自TNW , 2018.3.14）

談 UFO：「我不把不明飛行物體報告當作一回事。為什麼它們只在好此道者和怪人面前出現呢？」

談黑洞：「愛因斯坦說：『上帝不玩擲骰子的遊戲。』但他是錯的。黑洞的研究顯示，上帝不但擲骰子，還有時會把骰子擲到我們看不到的地方，迷惑我們。」

關鍵字stephen hawking霍金金句英國
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