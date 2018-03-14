周冬雨超哈來台拍片　指名張孝全同框飆戲

周冬雨表示馬思純是自己唯一的閨蜜，就像是姊姊和褓姆一樣的存在，馬思純還曾跟大剌剌的她說：「妳要是再這麼沒腦子，我就養著妳吧！」甚至有次周冬雨腰痛，馬思純都還會特別叮囑她，要怎麼貼膏藥才好的快，讓周冬雨暖到心坎裡。馬思純也坦承，自己跟周冬雨的個性就是互補，和對方在一起才能擦出奇妙的火花。

讓周冬雨、馬思純勇奪「金馬獎雙影后」的姊妹淘催淚神片《七月與安生》，終於將在台灣上映，這對幕前幕後的好閨蜜，今（14）天也接受台灣媒體訪問，重溫拍攝景況並大聊彼此的深厚情誼。

關於這點記者也能認證，倘若單訪馬思純她話不多，但要是搭配周冬雨一起訪，那真會奇趣到話匣子停不下來。而今天（3月14日）又正好是馬思純30歲生日，周冬雨透露自己已經悄悄錄下神祕影片，準備寄給馬思純給她一個驚喜了。



▲周冬雨（右）、馬思純主演的《七月與安生》即將在台上映。（圖／甲上，2018.03.14）

周冬雨也表示台灣是她的福地，超級想來台拍片，只可惜還沒遇到適合的劇本和角色，至於最想合作的演員，她更指名張孝全，覺得他是一個有演技又非常有魅力的人。

倒是周冬雨已經在劉若英首次執導的電影《後來的我們》擔綱女主角，她表示劉若英是她遇過最有才華、最有文化的人，更大讚劉若英在拍片現場從來不發火，和演員們講戲還會感性到比他們先落淚。周冬雨更透露去年來金馬獎頒獎時，遠在大陸拍戲的劉若英仍不忘照顧她，特地請台灣同事幫她備好台灣各地的美食點心招待她，讓她感動又高興表示：「我把那些點心全吃完了，所以我現在很胖！」