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全台唯一米其林三星　頤宮先知鴨、雞火豆腐絲招牌必吃

記者陳致宇／台北報導2018/03/14 19:03
▲招牌菜「先知鴨二吃」可是頤宮鎮店之寶，想吃還要提前一周預訂。（圖／君品酒店）
▲招牌菜「先知鴨二吃」可是頤宮鎮店之寶，想吃還要提前一周預訂。（圖／君品酒店）

台北米其林指南最終名單揭曉，由君品酒店的頤宮中餐廳脫穎而出，成為全台第一家、也是唯一一家的米其林三星餐廳。雙主廚陳偉強、陳泰榮資歷豐富，招牌菜「先知鴨二吃」是餐廳鎮店之寶，想吃還要提前一周預訂。在米其林名單公布後，店裡電話馬上全部滿線，網站也因瞬間流量過大當機，目前 3 月的預約已全部額滿。


▲招牌菜「先知鴨二吃」外皮爽脆、香氣逼人，鴨架還可煮成鴨架粥、酸菜鴨架湯或避風塘鴨架。 （圖／君品酒店）

頤宮鴨料理相當出名，招牌菜「先知鴨二吃」，選用 1 台斤重、生長 28 天的宜蘭小北鴨，將多種中藥材塞入鴨肉內醃製約兩天的時間，接著放進傳統中式烤爐中燒烤約 40 分鐘後晾掛瀝出油水、風乾，上桌前再淋上熱油保持外皮的爽脆、香氣逼人，鴨架還可以煮成鴨架粥、酸菜鴨架湯或避風塘鴨架。


▲雞火豆腐絲相當考驗主廚的刀工技法，每口都能吃到食材的鮮甜滋味。（圖／君品酒店）

豆腐料理也是餐廳必吃，雞火豆腐絲是將百頁、火腿和雞肉切成細絲，相當考驗主廚的刀工技法，最後放入炒鍋，以雞高湯與豬高湯熬製的高湯底拌炒勾芡即可上桌。


▲中東鮑魚拼鵝掌將美味完全濃縮其中，是老饕指名必點的菜餚。（圖／君品酒店）

另一道中東鮑魚拼鵝掌也值得推薦，以老母雞、火腿肉、豬肉、里肌小排煨煮鮑魚約 8 小時，鴨掌先油炸後沖水，用老母雞、豬肉等滷製兩個半小時，最後鮑魚鴨掌再一同勾芡完成。

台北《米其林指南》對頤宮的敘述，各式各樣的瓷器和仿古書畫令環境於傳統中不失格調。細看餐墊，印上了本年度的天干地支、對應時令的食材墨寶和詩詞，足見餐廳的用心和細緻。自 2000 年由澳門來台發展的陳師傅一直專注廣東菜式，且堅持事事親力親為，需預訂的先知鴨和火焰片皮鴨是其巧手之作，豆腐菜式更展現出神入化的功架，點菜時不妨預留一份原味蛋塔。

米其林國際總監艾利斯表示，陳主廚和他的工作團隊個個都是精通各式中華料理的烹飪行家，這裡的用餐體驗氣派非凡，真的很值得專程到此賞味！他們的火焰片皮鴨三吃和龍蝦、豆腐料理的滋味絕妙，原味蛋塔也教人再三回味，所有的餐點都獲得米其林評審員的一致推崇。

關鍵字頤宮招牌菜米其林三星君品酒店先知鴨
每年百人　洋男賣偷拍片還要教把妹米其林一星　明星最愛燒肉店爆黑馬

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