影／台北物語邱志宇　逆向思考翻轉人生

擔任主持人的姚經玉指出，邱志宇在以「台北物語」Tony一角爆紅前，就曾在「超級星光大道」大展歌藝，擔綱過公視電視劇男主角，更應邀為迪士尼動畫「動物方城市」配音，至今拍攝超過80支網路短片。

「爛到笑」電影「台北物語」在影迷間引起熱話的，以荒謬拍攝手法讓全劇組爆紅，大葉大學設計暨藝術學院傳播藝術學士學位學程「台灣電影新銳系列講座」，14日下午邀請電影行銷權威姚經玉、「台北物語」電影主角邱志宇，與百名師生分享演藝之路。



▲「台北物語」電影主角邱志宇，大葉大學與百名師生分享演藝之路，他的敬業態度和生命經驗，可以提供學生許多啟發。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

邱志宇以「逆向思考，翻轉人生」為題，公開他在演藝圈14年的心路歷程，他18歲被星探挖掘，之後以實力登上「超級星光大道」、「百萬大歌星」競賽，演出的短片更獲選至澳門、東京電影節放映。

即使演技、歌藝備受肯定，但在風光背後，他遭遇不少挫折，不僅曾被自己經紀公司詐騙陷入絕境，本已到手的唱片合約更因此夢碎，但他選擇從失敗中學習，將挫敗轉化為歷練，正向樂觀的態度終獲「台北物語」導演黃英雄欣賞，邀他演出「Tony」一角，沒想到爆紅影壇，連香港都邀他出席影展，成為他演藝生涯中最重要的轉捩點。



▲「台北物語」電影主角邱志宇，大葉大學與百名師生分享演藝之路，他的敬業態度和生命經驗，可以提供學生許多啟發。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

邱志宇表示，正因為曾經歷坎坷，讓他更加珍惜每一次機會，期許自己努力成為一名專業演員，希望他的經驗及歷練能讓大家少走一點冤枉路。他以「追尋夢想，永不妥協」鼓勵有志往演藝圈發展的年輕學子，同時提醒大家要更了解自己，及早確立努力的目標及方向。



▲「台北物語」電影主角邱志宇，大葉大學與百名師生分享演藝之路，他的敬業態度和生命經驗，可以提供學生許多啟發。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.14）

大葉大學主秘侯雪娟老師說，「台北物語」這部片一開始並不被看好，但上映後卻逆勢成長，也為邱志宇帶來演藝生涯的轉捩點，邱志宇的明星之路不算順遂，但並沒有因為挫折而放棄夢想，不斷自我充實，每次出場都全力準備，他的努力與堅持讓他慢慢被看見，相信他的敬業態度和生命經驗，可以提供學生許多啟發。