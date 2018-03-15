NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈米其林摘星股　雲品、寒舍紅通通台中托嬰中心虐嬰　女星姊姊開的天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
娛樂

專訪／連俞涵不忘初心　自比「山羌」悠遊山林

記者徐郁雯／專訪2018/03/15 13:31
▲連俞涵在演戲時，從中找到不同的自己。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）
▲連俞涵在演戲時，從中找到不同的自己。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

說起連俞涵，印象仍停留在《一把青》的「朱青」，那清湯掛麵的黑色短髮、襯得她的肌膚更加白皙，而後憑著此角色奪下金鐘獎「戲劇節目新進演員獎」，再陸續接了幾部戲、出版幾本書，空靈又氣質的形象深植人心，更被封為「文青系女神」，對此，連俞涵則聳聳肩：「大家對我有太多想像，我跟以前一樣平凡，把我想得太完美。」就像她的新書《山羌圖書館》，自詡為山羌的她，習慣在山林獨來獨往、像是活在她的小世界裡，擁有那最日常的快樂。

在演藝圈，藝人有經紀人幫忙打理演藝事務，似乎是尋常。一開始聽聞連俞涵是個人經紀時，心裡確實讓人大感詫異，在訪談地點等待時，只見連俞涵提著大包小包進來，除了有固定化妝師的配合，其他的服裝搭配都得自己來，臉上沒有絲毫因提重物而產生的不悅，她放好東西微微一笑，努力又樂天的工作態度，讓人更加欣賞。


▲連俞涵在《奇蹟的女兒》挑戰全台語演出。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

連俞涵在結束拍攝《奇蹟的女兒》後，為了下一檔新戲首次染了頭髮，像是世界永遠都有新鮮事等她嘗試，她有點害羞地問說：「好看嗎？我有點不習慣。」即便再三誇讚，她仍不大放心，笑說：「別人說這樣看起來比較有活力。」被外界評為「仙女」，連俞涵充滿仙氣的地方並非外表，而是內心總有最純真的無邪，就連學會騎腳踏車，都會在第一時間打給弟弟、妹妹分享喜訊。


▲連俞涵在《奇蹟的女兒》挑戰全台語演出。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

連俞涵透露，剛入行時自己什麼都不會，以為「演戲」就是演好就可以收工，只要說「謝謝」就能回家，不了解後續的宣傳、拍照，她笑說：「我什麼都不會、也不知道要問誰。」雖然不擅言詞，連俞涵盡力的掛上微笑，但她仍被提醒：「妳不能只是傻笑。」在經歷《一把青》的一輪宣傳後，連俞涵邊看邊學、慢慢的已經了解這個生態，甚至還在金鐘獎時，悄悄提醒獲得「戲劇節目新進演員獎」的陳妤要講話，照顧後輩的舉動十分貼心。

聊起平時的興趣，從山林長大的連俞涵馬上表示：「我喜歡爬山！」只要拍戲有空檔，都會去山上走走，像是一種習慣。除此之外，她平時還會看展覽、一個人散步，連嗜好都充滿仙氣與孤獨，她又笑說：「不然要幹嘛？」問及會不會唱歌紓壓？她急忙回應：「這太累了、太累了。」更透露自己是個大路癡，還會被Google Maps帶去別的地方，直呼：「太可怕了。」


▲連俞涵外表甜美，擁有空靈個性。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

連俞涵對世界有太多好奇，她喜歡在角色與角色間游移，體驗每個不同人生，像在挖掘不同的自己，每演一個角色、就多了解自己一點。問及對婚姻有沒有憧憬？連俞涵直搖頭，「很多女生都會覺得到某個年紀要結婚，我沒有這樣想過，可能是在戲中穿過太多次婚紗，我發現我對這件事沒有嚮往，我想活出自己、勝過結婚，有任何可以束縛我的事，我都不想去做，想在這個星球流浪。」

提及之前拍攝電視劇，傳出耍大牌傳聞，連俞涵想了一下，表示：「就像是無中生有的事，感受到這就是被誤會的感覺，但我不是這樣的人，如果澄清又會有下一篇新聞。」連俞涵灑脫說著：「時間會慢慢證明一切，澄清就會掉進了陷阱，千萬不要，做我喜歡的事都來不及了，如果我明天就死，這些我也帶不走。」一字一句都說的天真無邪，不難感受到連俞涵的世界多麼純淨，就像她說的：「我是一個大自然的孩子，不會因為我現在的身分就不去躺草地、爬山。」


▲連俞涵享受自在生活。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

保有自己的初衷，對於現今社會的每個人都是最重要的事，連俞涵說起她當演員的源頭，就是看到周迅的演出，「她演過很多戲劇，都讓我很感動」，對連俞涵來說，成為一個「讓人感動的演員」，就是她畢生最重要的事，沒有社會的框架束縛，連俞涵用她自己的力量，抵擋外界的流言蜚語，正如她所言：「我喜歡的事就是喜歡了，不喜歡的我也不會去恨，繞過去就好。」這種與世無爭、又堅持自我的態度，其實就是她最美麗的地方。


▲連俞涵出版《山羌圖書館》。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

後記：結束訪談後，仍聊著連俞涵是個人經紀這件事，從劇場出身的她，直率回應：「可是以前劇場的人都沒有。」問及要演戲兼顧回應工作不會太忙嗎？她想了又想，表示：「如果在拍戲時好像有一點，但也沒經紀人找我。」說完又不自覺笑出聲，對於未來抱持開放態度的她，認為現今就這樣也很好。隨後連俞涵從她的包包裡，拿出一本她的新作《山羌圖書館》，當作贈禮。

在這個時代，或多或少都會收到出版社為了宣傳所贈予的書籍，但這是頭一回，在不是宣傳新書的情況下，藝人親自獻上著作，還早早簽好名，不免讓人心頭一暖。或許在這個時代變遷快速的世界，我們很難猜測每個人的內心，但能相信的是，連俞涵仍努力保持她對世界的善意，像一頭山羌，恣意地在山林奔馳，永不止息。

關鍵字連俞涵奇蹟的女兒山羌圖書館
回應憲哥說法　安苡愛：很好的長輩李帝勳扒飯遭打　後遺症走路都想吐

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan