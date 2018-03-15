專訪／連俞涵不忘初心　自比「山羌」悠遊山林

在演藝圈，藝人有經紀人幫忙打理演藝事務，似乎是尋常。一開始聽聞連俞涵是個人經紀時，心裡確實讓人大感詫異，在訪談地點等待時，只見連俞涵提著大包小包進來，除了有固定化妝師的配合，其他的服裝搭配都得自己來，臉上沒有絲毫因提重物而產生的不悅，她放好東西微微一笑，努力又樂天的工作態度，讓人更加欣賞。

說起連俞涵，印象仍停留在《一把青》的「朱青」，那清湯掛麵的黑色短髮、襯得她的肌膚更加白皙，而後憑著此角色奪下金鐘獎「戲劇節目新進演員獎」，再陸續接了幾部戲、出版幾本書，空靈又氣質的形象深植人心，更被封為「文青系女神」，對此，連俞涵則聳聳肩：「大家對我有太多想像，我跟以前一樣平凡，把我想得太完美。」就像她的新書《山羌圖書館》，自詡為山羌的她，習慣在山林獨來獨往、像是活在她的小世界裡，擁有那最日常的快樂。



▲連俞涵在《奇蹟的女兒》挑戰全台語演出。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

連俞涵在結束拍攝《奇蹟的女兒》後，為了下一檔新戲首次染了頭髮，像是世界永遠都有新鮮事等她嘗試，她有點害羞地問說：「好看嗎？我有點不習慣。」即便再三誇讚，她仍不大放心，笑說：「別人說這樣看起來比較有活力。」被外界評為「仙女」，連俞涵充滿仙氣的地方並非外表，而是內心總有最純真的無邪，就連學會騎腳踏車，都會在第一時間打給弟弟、妹妹分享喜訊。



▲連俞涵在《奇蹟的女兒》挑戰全台語演出。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

連俞涵透露，剛入行時自己什麼都不會，以為「演戲」就是演好就可以收工，只要說「謝謝」就能回家，不了解後續的宣傳、拍照，她笑說：「我什麼都不會、也不知道要問誰。」雖然不擅言詞，連俞涵盡力的掛上微笑，但她仍被提醒：「妳不能只是傻笑。」在經歷《一把青》的一輪宣傳後，連俞涵邊看邊學、慢慢的已經了解這個生態，甚至還在金鐘獎時，悄悄提醒獲得「戲劇節目新進演員獎」的陳妤要講話，照顧後輩的舉動十分貼心。

聊起平時的興趣，從山林長大的連俞涵馬上表示：「我喜歡爬山！」只要拍戲有空檔，都會去山上走走，像是一種習慣。除此之外，她平時還會看展覽、一個人散步，連嗜好都充滿仙氣與孤獨，她又笑說：「不然要幹嘛？」問及會不會唱歌紓壓？她急忙回應：「這太累了、太累了。」更透露自己是個大路癡，還會被Google Maps帶去別的地方，直呼：「太可怕了。」



▲連俞涵外表甜美，擁有空靈個性。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

連俞涵對世界有太多好奇，她喜歡在角色與角色間游移，體驗每個不同人生，像在挖掘不同的自己，每演一個角色、就多了解自己一點。問及對婚姻有沒有憧憬？連俞涵直搖頭，「很多女生都會覺得到某個年紀要結婚，我沒有這樣想過，可能是在戲中穿過太多次婚紗，我發現我對這件事沒有嚮往，我想活出自己、勝過結婚，有任何可以束縛我的事，我都不想去做，想在這個星球流浪。」

提及之前拍攝電視劇，傳出耍大牌傳聞，連俞涵想了一下，表示：「就像是無中生有的事，感受到這就是被誤會的感覺，但我不是這樣的人，如果澄清又會有下一篇新聞。」連俞涵灑脫說著：「時間會慢慢證明一切，澄清就會掉進了陷阱，千萬不要，做我喜歡的事都來不及了，如果我明天就死，這些我也帶不走。」一字一句都說的天真無邪，不難感受到連俞涵的世界多麼純淨，就像她說的：「我是一個大自然的孩子，不會因為我現在的身分就不去躺草地、爬山。」



▲連俞涵享受自在生活。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

保有自己的初衷，對於現今社會的每個人都是最重要的事，連俞涵說起她當演員的源頭，就是看到周迅的演出，「她演過很多戲劇，都讓我很感動」，對連俞涵來說，成為一個「讓人感動的演員」，就是她畢生最重要的事，沒有社會的框架束縛，連俞涵用她自己的力量，抵擋外界的流言蜚語，正如她所言：「我喜歡的事就是喜歡了，不喜歡的我也不會去恨，繞過去就好。」這種與世無爭、又堅持自我的態度，其實就是她最美麗的地方。



▲連俞涵出版《山羌圖書館》。（圖／記者林柏年攝，2018.03.15）

後記：結束訪談後，仍聊著連俞涵是個人經紀這件事，從劇場出身的她，直率回應：「可是以前劇場的人都沒有。」問及要演戲兼顧回應工作不會太忙嗎？她想了又想，表示：「如果在拍戲時好像有一點，但也沒經紀人找我。」說完又不自覺笑出聲，對於未來抱持開放態度的她，認為現今就這樣也很好。隨後連俞涵從她的包包裡，拿出一本她的新作《山羌圖書館》，當作贈禮。

在這個時代，或多或少都會收到出版社為了宣傳所贈予的書籍，但這是頭一回，在不是宣傳新書的情況下，藝人親自獻上著作，還早早簽好名，不免讓人心頭一暖。或許在這個時代變遷快速的世界，我們很難猜測每個人的內心，但能相信的是，連俞涵仍努力保持她對世界的善意，像一頭山羌，恣意地在山林奔馳，永不止息。