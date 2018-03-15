SM娛樂收購裴勇俊公司　擁金秀賢、劉在錫擴展全球市場

南韓「SM娛樂」今日宣布，全面收購裴勇俊的娛樂公司「Keyeast」，而裴勇俊成為SM娛樂的主要股東之一，另外SM娛樂與FNC子公司結成戰略聯盟，這兩家公司旗下的藝人，日後也有機會與SM其他紅星合作，粉絲也相當期待。

SM娛樂打造出眾多知名藝人，有東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、f(x)、EXO等，造星功力一流，近年來公司積極拓展事業版圖，觸角延伸到戲劇、綜藝；值得關注的是，SM娛樂旗下本來就有姜虎東、申東曄等綜藝大咖，現在再加上FNC旗下藝人鄭亨敦、劉在錫等人，可以說是掌握了綜藝圈的大半市場。



▲韓國綜藝主持人劉在錫 ，有「國民MC」的稱號。（圖／翻攝自 JTBC TV ）陪

另外演員的部分，KEYEAST旗下有金秀賢、金賢重、朱智勳、朴敘俊、具荷拉、安昭熙等人；FNC旗則有丁海寅、李東健等，集聚新生代演員跟大咖演員，網羅各年齡層粉絲；SM娛樂希望藉著收購這2間公司，拓展海外市場，韓國網友表示：「SM娛樂的版圖太驚人了！」



▲南韓人氣演員金秀賢，目前正在服役。（圖／翻攝自金秀賢IG，2017.05.18）