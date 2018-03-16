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年後最萌20萬爽缺　四川「熊貓鏟屎官」強勢募集中

記者彭夢竺／台北報導2018/03/16 10:00
▲2018四川熊貓鏟屎官熱烈招募中。（圖／阿里巴巴集團提供）
▲2018四川熊貓鏟屎官熱烈招募中。（圖／阿里巴巴集團提供）

上班族每天面對沈重壓力難免心情鬱悶，不免令人興起想要換跑道的念頭，上人力銀行網站瀏覽，竟然有公司要徵鏟屎官，而且鏟的還是超萌的四川大熊貓，甚至酬勞高達台幣20萬元？你沒有看錯，史上最爽缺就在這。

中國大陸四川大熊貓要公開招募實習「奶爸、奶媽」，工作內容真的就是鏟便便，而且應徵方式還很特別，只要拍攝一支30秒的短片，展現「如何取悅萌萌噠的熊貓」就算完成報名，這消息出來後，不僅吸引大批熊貓奴關注大喊想「抱緊處理」，更引發網友熱烈討論。


▲四川是大熊貓的故鄉，黑眼圈是熊貓的招牌，超萌的黑白魅力融化無數人的心。（圖／阿里巴巴集團提供）

四川是大熊貓的故鄉，黑眼圈是熊貓的招牌，超萌的黑白魅力融化無數人的心，胖嘟嘟的身材不管是啃食竹子、趴著睡覺、打滾玩樂，或是不斷騷擾保育員，天真頑皮的模樣一舉一動都憨趣十足，雖然每天有鏟不完的便便，超可愛的模樣還是任誰都想抱緊處理，更讓許多喜愛動物的人紛紛興起好想近距離接觸牠們的念頭。

現在有這個機會囉！2018最爽屎缺出爐，四川「熊貓鏟屎官」工作除了要學習如何當稱職的鏟屎官之外，並學習如何製作窩窩頭和貓熊繁育知識，獲選者可獲得酬勞20萬元，還可前往旅遊觀光，讓四川美麗的風景能夠被更多人看見，如此夢幻的工作吸引大批網友討論，紛紛詢問申請辦法想要加入。


▲四川「熊貓鏟屎官」工作除了要學習如何當稱職的鏟屎官之外，並學習如何製作窩窩頭和貓熊繁育知識。（圖／阿里巴巴集團提供）

「熊貓鏟屎官」的招募資訊不僅可以在104人力銀行的淘寶網站看到，淘寶+天貓的Facebook粉絲團也會同步刊登訊息，更特別邀請插畫家「小學生課本的逆襲」跨界合作，以熊貓為主題製作插畫，逗趣又kuso的對話讓人發笑。


▲特別邀請插畫家「小學生課本的逆襲」跨界合作。（圖／阿里巴巴集團提供）

身為熊貓粉絲又對鏟屎官這個職位有高度熱忱的熊貓奴們，即日起到3月25日期間，只要準備一支30秒內的影片展現「如何取悅萌萌噠的熊貓們」並報名參加遴選，影片甄選會依據社群聲量、創意表現及個人特色等3個部分來評分，最終贏家將於4月3日正式公告，幸運的獲選者就可以邊跟熊貓萌萌玩，邊賺20萬酬勞。

心動趕快搜尋「史上最爽屎缺」，活動報名請見：

Taobao 淘寶 FB

(https://www.facebook.com/tw.taobao/posts/2209253095755864:0)

104人力銀行

(https://www.104.com.tw/job/?jobno=60ysp&jobsource=n104bank1)

1111人力銀行

(https://www.1111.com.tw/job/84809516/)

Taobao 淘寶行程

 (https://world.taobao.com/wow/oversea/act/panda?scm=20140651.350.5.20a)

(注意：此非阿里巴巴正式員工招募，請勿使用人力銀行投遞，未符合報名規則將視為無效報名。)

關鍵字小學生課本的逆襲鏟屎官熊貓粉絲熊貓鏟屎官四川大熊貓
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