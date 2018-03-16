年後最萌20萬爽缺　四川「熊貓鏟屎官」強勢募集中

上班族每天面對沈重壓力難免心情鬱悶，不免令人興起想要換跑道的念頭，上人力銀行網站瀏覽，竟然有公司要徵鏟屎官，而且鏟的還是超萌的四川大熊貓，甚至酬勞高達台幣20萬元？你沒有看錯，史上最爽缺就在這。

中國大陸四川大熊貓要公開招募實習「奶爸、奶媽」，工作內容真的就是鏟便便，而且應徵方式還很特別，只要拍攝一支30秒的短片，展現「如何取悅萌萌噠的熊貓」就算完成報名，這消息出來後，不僅吸引大批熊貓奴關注大喊想「抱緊處理」，更引發網友熱烈討論。



▲四川是大熊貓的故鄉，黑眼圈是熊貓的招牌，超萌的黑白魅力融化無數人的心。（圖／阿里巴巴集團提供）