年後最萌20萬爽缺　四川「熊貓鏟屎官」強勢募集中

上班族每天面對沈重壓力難免心情鬱悶，不免令人興起想要換跑道的念頭，上人力銀行網站瀏覽，竟然有公司要徵鏟屎官，而且鏟的還是超萌的四川大熊貓，甚至酬勞高達台幣20萬元？你沒有看錯，史上最爽缺就在這。
中國大陸四川大熊貓要公開招募實習「奶爸、奶媽」，工作內容真的就是鏟便便，而且應徵方式還很特別，只要拍攝一支30秒的短片，展現「如何取悅萌萌噠的熊貓」就算完成報名，這消息出來後，不僅吸引大批熊貓奴關注大喊想「抱緊處理」，更引發網友熱烈討論。
▲四川是大熊貓的故鄉，黑眼圈是熊貓的招牌，超萌的黑白魅力融化無數人的心。（圖／阿里巴巴集團提供）
四川是大熊貓的故鄉，黑眼圈是熊貓的招牌，超萌的黑白魅力融化無數人的心，胖嘟嘟的身材不管是啃食竹子、趴著睡覺、打滾玩樂，或是不斷騷擾保育員，天真頑皮的模樣一舉一動都憨趣十足，雖然每天有鏟不完的便便，超可愛的模樣還是任誰都想抱緊處理，更讓許多喜愛動物的人紛紛興起好想近距離接觸牠們的念頭。
現在有這個機會囉！2018最爽屎缺出爐，四川「熊貓鏟屎官」工作除了要學習如何當稱職的鏟屎官之外，並學習如何製作窩窩頭和貓熊繁育知識，獲選者可獲得酬勞20萬元，還可前往旅遊觀光，讓四川美麗的風景能夠被更多人看見，如此夢幻的工作吸引大批網友討論，紛紛詢問申請辦法想要加入。
▲四川「熊貓鏟屎官」工作除了要學習如何當稱職的鏟屎官之外，並學習如何製作窩窩頭和貓熊繁育知識。（圖／阿里巴巴集團提供）
「熊貓鏟屎官」的招募資訊不僅可以在104人力銀行的淘寶網站看到，淘寶+天貓的Facebook粉絲團也會同步刊登訊息，更特別邀請插畫家「小學生課本的逆襲」跨界合作，以熊貓為主題製作插畫，逗趣又kuso的對話讓人發笑。
▲特別邀請插畫家「小學生課本的逆襲」跨界合作。（圖／阿里巴巴集團提供）
身為熊貓粉絲又對鏟屎官這個職位有高度熱忱的熊貓奴們，即日起到3月25日期間，只要準備一支30秒內的影片展現「如何取悅萌萌噠的熊貓們」並報名參加遴選，影片甄選會依據社群聲量、創意表現及個人特色等3個部分來評分，最終贏家將於4月3日正式公告，幸運的獲選者就可以邊跟熊貓萌萌玩，邊賺20萬酬勞。