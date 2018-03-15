NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈去美國後大開眼界　王勝偉變壯了為避去年冠軍　教練竟指示打假球天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
生活

扯！不想碰強隊　國小籃球教練竟指示球員「投己方籃框」

生活中心／綜合報導2018/03/16 00:01
▲一名家長爆料指出，國小全國籃球聯賽中，台中市兩所國小的籃球隊為在賽程上避開去年冠軍隊，竟在比賽中大放水。（圖／翻攝自《爆料公社》臉書）
▲一名家長爆料指出，國小全國籃球聯賽中，台中市兩所國小的籃球隊為在賽程上避開去年冠軍隊，竟在比賽中大放水。（圖／翻攝自《爆料公社》臉書）

一名家長爆料指出，國小全國籃球聯賽中，台中市兩所國小的籃球隊，為了避免碰上去年的冠軍隊伍，竟在比賽中大放水，教練甚至還要球員進攻己方籃框幫對手得分，荒謬的場面讓家長看了超火大。

該名家長在臉書《爆料公社》 po 文表示，參加比賽的是台中市兩所國小，因賽程曝光，這場比賽的贏隊將碰上去年的冠軍隊，兩隊為了避開衛冕軍，竟出現整場大放水的情況。比賽過程中，一名球員抄球、帶過半場上籃得分，卻遭到教練責罵；還有球員故意籃下三秒，還不斷拍手吸引裁判注意。更誇張的是，終場前其中一隊的教練甚至下令要球員進攻己方籃框幫對手得分，球員雖然困惑，但還是聽話照做，不過因為手軟沒有進球。

「我花了好大的功夫重新校正小孩的觀念！」家長表示，自己的孩子才剛加入籃球隊，就看到這種荒謬的場面，他也感嘆，如果這些球員們長大後在體育界發光發熱、教育體育後進，會是什麼樣的光景？「對不起，我有點反胃」。

對此，網友們也覺得不可思議，紛紛留言痛批「這麼小就要接受學會打假球嗎」、「我長這麼大也沒看過有比賽中攻自方籃框的」、「噁心到想吐，孩子的心裡面會有陰影吧」、「二隊都取消參賽資格，教練也要禁賽」、「打球還要挑對手，不要打算了」，也有網友認為是制度的問題，「整個制度的問題，教練有續聘的壓力」、「台灣教練為保自己飯碗跟贊助，只求名次，其他都是浮雲」、「沒辦法，贏個好成績，升學之路才順暢......教練頭路才穩定」。


▲為了避開去年冠軍隊，兩隊整場比賽大放水，教練甚至還指示球員進攻己方籃框幫對手得分。（圖／翻攝自《爆料公社》臉書）

關鍵字籃球隊國小全國籃球聯賽放水假球冠軍隊
全身麻醉3秒就睡？網：傳說是真的

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan