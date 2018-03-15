扯！不想碰強隊　國小籃球教練竟指示球員「投己方籃框」

該名家長在臉書《爆料公社》 po 文表示，參加比賽的是台中市兩所國小，因賽程曝光，這場比賽的贏隊將碰上去年的冠軍隊，兩隊為了避開衛冕軍，竟出現整場大放水的情況。比賽過程中，一名球員抄球、帶過半場上籃得分，卻遭到教練責罵；還有球員故意籃下三秒，還不斷拍手吸引裁判注意。更誇張的是，終場前其中一隊的教練甚至下令要球員進攻己方籃框幫對手得分，球員雖然困惑，但還是聽話照做，不過因為手軟沒有進球。

一名家長爆料指出，國小全國籃球聯賽中，台中市兩所國小的籃球隊，為了避免碰上去年的冠軍隊伍，竟在比賽中大放水，教練甚至還要球員進攻己方籃框幫對手得分，荒謬的場面讓家長看了超火大。

「我花了好大的功夫重新校正小孩的觀念！」家長表示，自己的孩子才剛加入籃球隊，就看到這種荒謬的場面，他也感嘆，如果這些球員們長大後在體育界發光發熱、教育體育後進，會是什麼樣的光景？「對不起，我有點反胃」。

對此，網友們也覺得不可思議，紛紛留言痛批「這麼小就要接受學會打假球嗎」、「我長這麼大也沒看過有比賽中攻自方籃框的」、「噁心到想吐，孩子的心裡面會有陰影吧」、「二隊都取消參賽資格，教練也要禁賽」、「打球還要挑對手，不要打算了」，也有網友認為是制度的問題，「整個制度的問題，教練有續聘的壓力」、「台灣教練為保自己飯碗跟贊助，只求名次，其他都是浮雲」、「沒辦法，贏個好成績，升學之路才順暢......教練頭路才穩定」。



▲為了避開去年冠軍隊，兩隊整場比賽大放水，教練甚至還指示球員進攻己方籃框幫對手得分。（圖／翻攝自《爆料公社》臉書）