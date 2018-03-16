轎車亂停擋道　苦主「一招」報復：掰掰我先下班了

「再不進來通知嘛！」住在新北市林口區的一名男網友遇到一輛白色轎車沒打招呼也不留電話，直接將車輛停在他住處門口擋道，讓他相當不爽，索性「開大絕」報復，用兩車包夾白色轎車，更故意模仿其轎車車主「那我也不通知也不留電話啊～掰掰我先下班了～」讓眾多網友看了紛紛大讚。

該名男網友昨（ 15 ）日在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，寫下「再不進來通知嘛～再不留電話嘛～那我也不通知也不留電話啊～掰掰我先下班了～」只見白色轎車前有小貨車、後有廂型車，被兩台車包夾在中間，但看起來似乎仍有縫隙可逃出，只是較有難度。