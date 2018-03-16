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轎車亂停擋道　苦主「一招」報復：掰掰我先下班了

生活中心／新北報導2018/03/16 09:56
▲新北市林口一名男網友「開大絕」對付亂停車的白色轎車，吸引大批網友關注讚好。（圖／翻攝自「爆廢公社」）
▲新北市林口一名男網友「開大絕」對付亂停車的白色轎車，吸引大批網友關注讚好。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

「再不進來通知嘛！」住在新北市林口區的一名男網友遇到一輛白色轎車沒打招呼也不留電話，直接將車輛停在他住處門口擋道，讓他相當不爽，索性「開大絕」報復，用兩車包夾白色轎車，更故意模仿其轎車車主「那我也不通知也不留電話啊～掰掰我先下班了～」讓眾多網友看了紛紛大讚。

該名男網友昨（ 15 ）日在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，寫下「再不進來通知嘛～再不留電話嘛～那我也不通知也不留電話啊～掰掰我先下班了～」只見白色轎車前有小貨車、後有廂型車，被兩台車包夾在中間，但看起來似乎仍有縫隙可逃出，只是較有難度。

照片一出後，許多網友看了都說「超療癒，我喜歡！」「這樣就對了」、「對付這種人就是要這樣」、「結果這台就這樣停了 10 幾天 XD 」，也有網友認為「你應該要再往前停一點，這樣他就更難切出來」、「還是出的去～後面太大了！」「這個可能要前後迴個 7749 次吧！」期待後續發展，也有網友透露「之前我也這樣搞過，打電話叫我移車，我還故意過 10 分鐘再出去，就是故意要讓他上班遲到」。

沒想到，今早 8 點半男網友前往查看狀況時，白色轎車還是跑了，也未擦到前後兩台車輛，讓男網友笑說「竟然無傷跑了～可惡～（誤」，不少網友也都感到相當可惜「可惡，雖然早知道可以成功脫逃」、「可惜，外面沒再放一台車、讓他跑不掉」，也有網友笑說白色轎車車主「一定也邊嚕邊ㄍㄢㄍㄧㄠˇ（幹譙）」，對此，男網友笑回「我也是邊圍邊ㄍㄧㄠˇ啊～」。

關鍵字轎車停車擋道報復下班
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