汽車網紅抱怨被逼車　PO網反遭網友打臉：是你該禮讓

謝騰輝在影片留言「今天早上我被這位駕駛殺到我旁邊幹醮我，說我不懂開車，真讓我一頭霧水！說閘道併入主線道是我要讓他？變換車道不用保持安全距離？打了方向燈就可以逼車嗎？」

「 carlink 鏈車網」老闆謝騰輝昨（ 15 ）日在個人臉書 PO 出一段行車記錄器影片，指控其他車輛駕駛惡意逼車，還嗆他不懂開車。不過這段影片引起許多網友討論，大多數人都認為對方已經提前打了方向燈，而且前方已經沒路了，謝騰輝才應該禮讓。

影片中一輛白色轎車打了方向燈，想要切換車道，謝騰輝並未禮讓，但因為白色轎車的前方已經出現道路縮減，因此對方繼續向左切，謝騰輝長按喇叭同樣不禮讓，兩車差點擦撞。

▲白色轎車已經打方向燈，準備要左切進入主線道。（圖／翻攝自謝騰輝臉書）

該段影片引起網友熱議，大家紛紛留言表示「我完全不覺得他逼車，我反而覺得他會覺得你逼他車，他老早車頭就在你前方了」、「主線道路權好大好棒棒，前方縮減車道對方是惡意插進來嗎？」「讓一下會死？方向燈都打多久了，對方車頭出來還要往前逼，還按長喇叭」、「個人覺得是你要禮讓，他根本沒硬切，如果他不轉進來，他要吃牆壁了。」

謝騰輝看了網友意見後，今（ 16 ）日再度發文回應網友評論，他表示「感謝各位好朋友的指教，關於拉鍊式的駕車禮儀，如果我先讓他就不會有我認為白車想要硬來而跟他上演黑羊白羊的故事機會，關於這點， Eric 確實需要檢討。也有朋友告訴我，或許是我進入白車的盲區，白車並不是刻意要變道，而是根本不知道我在他左邊，讓我誤以為他用硬來的方式而惹火了我。以這點來看， Eric 的修養還有待修煉。」

▲翻攝自謝騰輝臉書