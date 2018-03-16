不在路邊搭棚辦喪　新竹縣首座公立生命禮儀館上梁

新竹縣迄今尚未完成公立殯儀館設施建置，鄉親被迫搭棚使用道路辦理喪事，而用路人基於亡者為大的同理心並不會計較，但仍影響到交通安全與鄉鎮市容觀瞻；所幸在中央、縣府與竹東鎮公所、代表會等單位支持下，終於在竹東鎮第四公墓興建竹縣首座公立生命禮儀館，今（16）日舉行上梁儀式。

儀式由副縣長楊文科代表上香祈福，並由鎮長徐兆璋將88公分象徵梁柱的鋼筋鐵條，交由負責的營造公司負責人蔡子昭團隊而完成典禮儀式，工程預定今年年底完工。



▲新竹縣第一座公立的生命禮儀館預定年底完工，屆時鄉親將不用在路邊搭棚架辦理喪事。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.16）