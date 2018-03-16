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不在路邊搭棚辦喪　新竹縣首座公立生命禮儀館上梁

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/16 17:07
▲施工單位將88公分鋼筋鐵條象徵梁柱完成儀式，生命禮儀館預定年底完工。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.16）
▲施工單位將88公分鋼筋鐵條象徵梁柱完成儀式，生命禮儀館預定年底完工。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.16）

新竹縣迄今尚未完成公立殯儀館設施建置，鄉親被迫搭棚使用道路辦理喪事，而用路人基於亡者為大的同理心並不會計較，但仍影響到交通安全與鄉鎮市容觀瞻；所幸在中央、縣府與竹東鎮公所、代表會等單位支持下，終於在竹東鎮第四公墓興建竹縣首座公立生命禮儀館，今（16）日舉行上梁儀式。

儀式由副縣長楊文科代表上香祈福，並由鎮長徐兆璋將88公分象徵梁柱的鋼筋鐵條，交由負責的營造公司負責人蔡子昭團隊而完成典禮儀式，工程預定今年年底完工。


▲新竹縣第一座公立的生命禮儀館預定年底完工，屆時鄉親將不用在路邊搭棚架辦理喪事。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.16）

楊文科表示，工程主體地上3層、地下2層，「以人為本」規劃相關殯葬設施，感謝各單位的配合，共同完成功德無量的工程；徐兆璋表示，未來禮儀館將針對生活困頓的民眾，訂定優惠措施，尊重每一個走完人生的生命個體。

竹東鎮公所指出，工程於前年底(105年)動工典禮、106年6月開工，公所爭取內政部殯葬設施示範計畫獲得1200萬補助，在地方配合款部分，新竹縣政府8640萬元及竹東鎮公所8505萬元，總工程費共計1億8345萬元。

徐兆璋表示，上梁即代表建築主體工程完成，而生命禮儀館將整合現有第四公墓納骨堂、火化場、土葬區等設施，形成一元化生命紀念服務機能的示範性生命紀念園區，將設置9間禮廳、靈堂、悲傷輔導室、宗教祭拜堂等設施；本工程進度目前達56%，盼未來營運使用，能夠提供新竹縣鄉親，一個完善的生命歷程展演場所。

關鍵字生命禮儀館竹東鎮楊文科徐兆璋
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