肯德基跟必勝客的關係是什麼？民眾超不爽已經被惡整4次

其實就是這個行銷手法已經是「怡和集團旗下的富利餐飲公司」第4次使用，沒有錯！肯德基以及必勝客在台灣都是由它們來經營

▲肯德基跟必勝客在台灣都是由「怡和集團旗下的富利餐飲公司」所經營。（圖/Gemini AI製圖）

這種看似要取消、停賣、退出市場的文宣，最早是在2022年肯德基先表示「要跟蛋撻劃清界線」

肯德基、必勝客聯手「狼來了行銷」4次！完整事蹟、時間軸一次看

📍肯德基狼來了行銷1（2022年5月18日）

沒想到後來是要推出全新甜點系列「K-Dessert頂級甜選」

▲肯德基的蛋撻梗早就在2022年就已經玩過一次，當時只是要宣傳新甜點系列的行銷手法。（圖/肯德基官方臉書）

📍必勝客狼來了行銷2（2025年10月27日）

沒想到隔幾天後才說是披薩升級，並非將口味下架。

▲台灣必勝客罕見發出「人事異動公告」，宣告解除2位年資超過二十年的同仁之職務，遭解讀要換掉經典口味章魚燒跟夏威夷。（圖/必勝客官方臉書）

📍必勝客狼來了行銷3（2026年1月5日）

寫下「1986-2025，珍重再見」，結果最後官方解答是換全新招牌

▲連鎖披薩品牌必勝客在本月5日突然貼出一段15秒拆招牌短片，並寫道「珍重再見」，讓不少人誤以為將退出台灣市場。（圖／必勝客臉書）

📍肯德基狼來了行銷4（2026年1月15日）

根本沒有停售蛋撻，消費者徹底大爆炸，粉專被灌入滿滿負評。

▲肯德基官方發出最新聲明，表示肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，引爆搶購潮，結果消費者又被文字遊戲擺了一道。（圖／肯德基臉書）

肯德基蛋撻玩火燒到自己品牌形象！店員、專家都挺不下去

「不是不挺公司，但早說這種行銷有問題....果然出事」、「昨天做蛋撻做到懷疑人生，跟大家說不會停售，大家就不相信，這下可好了.....」、「身為肯德基老鳥，我真的不知道這種文案為何會一而再通過」。

▲肯德基推出全新超極酥蛋撻，只是改良外皮版本，根本沒有要停售蛋撻被罵翻了！（圖／肯德基臉書）

這次真正被放到火上烤的，不是蛋撻，是信任成本

把經典當籌碼、把留言當董事會

