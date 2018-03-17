全球永續環境論壇齊聚台中　籌組國際非政府組織聯盟

今日論壇上午邀請泰國環境協會理事長Ampai Harakunarak及馬來西亞環境NGOs聯盟副主席Yasmin Rasyid在大雅麥浪舞台進行空汙主題演講，分享東南亞空氣環境對策方案。下午則邀請各地最具代表性的環境永續NGO組織領袖，如越南自然教育協會執行長Quyen Vu、緬甸綠色之道共同創辦人Thein Soe Min、香港長春社教育經理鄧俊賢、保育經理許淑君，進行專題研討，分享綠色產業的創新及環境復育維護議題。

「2018國際非政府組織年會UNINGO IN TAIWAN—全球永續環境論壇」今(17)日於大雅區員林里麥田登場，打造開放式會議空間，聚集台灣多家優質企業及數十個亞洲各國最具影響力的NGO組織領袖共同參與，籌組「國際非政府組織聯盟」，讓公民社會力量與國際有效連結。台中市政府社會局長呂建德表示，期待透過地方在地產業連結國際，串聯全球經驗，帶動輿論，為空汙問題及永續綠能尋求解決之道。

包括外交部政務次長吳志中、立法院副院長蔡其昌、市府社會局長呂建德、民政局長周永鴻、立法委員蔡適應、市議員張雅旻、台灣公益研究會理事長趙忠傑等人均與會關心。



▲全球永續環境論壇在大雅區員林里麥田登場（圖／市政府提供 , 2018.3.17)



▲台灣公益研究會理事會籌募10台冰箱，捐贈給市府民政局的關懷據點（圖／市政府提供 , 2018.3.17)

立法院副院長蔡其昌表示，2018年國際非政府組織的年會，特別選擇在大雅麥田旁邊來舉辦十分有意義。以往的國際會議都會在台北市的國際會議廳來舉辦，今天特別選在台中市大雅區，相信這是場別開盛面的國際級會議。

蔡其昌說，面對國際很多的困難及挑戰，國際非政府組織是我們務實外交以及與國際接軌一條非常重要的線索，我相信透過跟國際的非政府組織的連結，可以讓我們的國際能見度增加，並讓台灣實質的參與國際的運作，同時也對地球盡一份心力。

主辦單位台灣公益研究會理事會特別在會前籌募10台業務用冰箱，捐贈給市府民政局的關懷據點，讓公益行動在地方紮根，也希望能拋磚引玉，帶動更多的互助關懷，增進更多福祉。

社會局表示，台灣公益研究會以凝聚公民社會力量為職志，期為台灣打造多條與國際交流接軌之道，建立台灣為INGO聯合國中心樞紐，今後將於台灣各地籌辦國際NGO交流活動，並擬組「國際非政府組織聯盟」，結盟全世界的非政府組織。首場特別選在台中，就是期待在台灣的中心向南北輻射，展現公民社會的影響力。