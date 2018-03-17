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「瘋狂老爹」影音創作網紅魅力　返母校分享心得

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/17 19:38
▲網路紅人「瘋狂老爹」任恆志，演講「宅出不一樣的人生-影音創作網紅魅力」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）
▲網路紅人「瘋狂老爹」任恆志，演講「宅出不一樣的人生-影音創作網紅魅力」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

大葉大學傳播藝術學士學位學程傑出校友、網路紅人「瘋狂老爹」任恆志，於17日偕同畢業製作指導老師李靖惠主任，回到他的母校中華藝校演講「宅出不一樣的人生-影音創作網紅魅力」。任恒志正是「瘋狂老爹」的創始人，網站觀看人次超過三千五百萬，魅力無窮。他與學弟妹分享學習與創業經驗，暢談如何從零開始，變成專業的YOUTUBER和影評人。


▲網路紅人「瘋狂老爹」任恆志，演講「宅出不一樣的人生-影音創作網紅魅力」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

李靖惠也是知名的導演，是台灣第一位獲得亞洲電影基金會紀錄片連線補助的台灣導演，她的電影於國際影展獲獎無數，也發行至世界各國，發揮無遠弗屆的影響力。兩位大葉傳藝之星，師徒同台演講十分難得，在中華藝校掀起一股狂熱，歡呼聲不斷，競相爭取合照。


▲網路紅人「瘋狂老爹」任恆志，演講「宅出不一樣的人生-影音創作網紅魅力」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

任恆志日前也受邀到龍潭高中演講，與在場的師生們分享《宅男不只是宅男》。現場來了將近百位的學生，各個聽得入迷，並且踴躍發問，活動結束同學們擠到前方熱情要求合照、簽名與提問，可見瘋狂老爹受歡迎的程度，以及未來youtuber火紅的趨勢。


▲網路紅人「瘋狂老爹」任恆志，演講「宅出不一樣的人生-影音創作網紅魅力」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

任恆志高中時期即獲得「全國高職專題製作」首獎，大學時獲得『48小時影片展』首獎。大學四年級時，發揮大學所學技能，在YouTube以「瘋狂老爹」為名，運用另類幽默的方式呈現動畫，訂閱人數短短三個月內就突破了10萬訂閱門檻，畢業後正式進入YOUTUBER生活，經營工作室，目前訂閱人數已超過31萬，具全國知名度，擁有眾多粉絲。任恆志說運用傳播藝術學士學位學程所學到的劇本創作、影片拍攝以及剪接等技巧，每週上傳一支新影片，影片獲得熱烈迴響讓他非常開心。


▲網路紅人「瘋狂老爹」任恆志，演講「宅出不一樣的人生-影音創作網紅魅力」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

李靖惠說，任恆志於大學時期培養紮實的影音涵養與敏銳的時代觸覺，畢業製作「番茄先生」結合紀錄片與動畫生動展現主角罹癌之後栽種有機番茄，與家人一起奮鬥的心路歷程，作品十分動人也入圍影展獲得好評。畢業後他運用大學所學，迅速地從默默無名的素人成為網路紅人，這樣寶貴的經驗，對年輕人非常勵志。


▲網路紅人「瘋狂老爹」任恆志，演講「宅出不一樣的人生-影音創作網紅魅力」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.17）

關鍵字瘋狂老爹網路紅人影音創作網紅魅力任恆志
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