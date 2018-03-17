花蓮善款8億濫用　竟是不實謠言？

當初花蓮震災收到的善款估有19億9千多萬元，不過有網友爆料，震災善款竟有8億元拿去補助觀光與石材業者，氣得陳之漢要求申請退款，寧可把捐出去的100萬，拿去探視災戶花掉，這樣還比較爽，「退我善款！」

外傳花蓮縣政府擬在震災善款中挪出8億元，引起捐出100萬元的館長陳之漢氣憤難平，於今（17）日凌晨開直播怒嗆，並要求退還善款，花蓮震災善款監督與管理委員會召集人張善政粉絲團下午在臉書貼文澄清，聲稱補貼業者有前例可循，花蓮縣政府副祕書長李宏滿也澄清，僅補助業者向政府貸款孳息，當初台南地震也是這樣做。

陳之漢說，當初政府保證，捐款一定要專戶專用，款項要透明；捐款是人民的錢，出自於愛，並不是讓你們補貼任何產業；如果政府這樣做，以後發生災難，大家都不捐錢，是否政府要付道義上的責任。

對此，張善政臉書粉絲團貼文澄清，這是中央指示要對產業提供紓困，善款監督委員會只是暫時編列，而且這並不是第一次利用善款補助受災產業，目前善款委員會暫列的預算，所補助的只是未來業者需要進行紓困貸款時可能要支出的的紓困利息，並不是直接補助業者，若重建委員會落實會議結論做好補貼，就不會動到震災善款；臉書文末也提供業者目前的災情，與當時高雄氣爆和台南地震的相關補助業者的明細。

李宏滿也指出，全案是依照「行政院國發會重建委員會議結論」，針對受災產業提供協助、紓困及振興措施，並非受災的業者損失多少補多少，業者需自己向銀行貸款，貸款的利息若還不出來可向政府申請補助，且補助也有限額，絕非外傳拿善款無止盡地去補貼業者災損。

李宏滿強調，高雄氣爆與台南地震等大型災害，也是拿善款補貼孳息，有前例可循，絕對不是無中生有，也沒有輸送不當利益給業者。

但部分網友並不埋單，直言若所有受災業者申請都有補助，那災後自家車輛受損是否也可以申請補助，痛批業者賺錢時放自己口袋，受災時卻拿民的善款來補貼。