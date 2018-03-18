從從悼念李敖　憲哥在大師逝世時間有感應

作家李敖之前因為罹患腦瘤，多次進出醫院，今（18）日稍早家屬透過北榮向外宣布，確認大師已於107年3月18日上午10點59分離世，享壽 83 歲。藝人「從從」唐從聖以模仿李敖提升知名度，對於大師逝世，他在臉書悼念，「永遠懷念您的狂……」吳宗憲今主持中天節目《小明星大跟班》時，透露大師逝世的時間自己忽然驚醒，並感嘆，「寧願戰死沙場，也不要庸庸碌碌，他真的做到了。」
聽到大師離世時間，吳宗憲表示，「早上10點59分嘛，難怪那時候忽然驚醒，剛好就醒過來，要跟女兒約吃飯。」他也分享心目中的大師形象，「李敖的事情心裡蠻難受的，我訪問過他3、4次，覺得跟他聊天是件很愉快的事情。人生本來就無常，留下什麼是精彩的，那才是精彩，他符合我說的那句話，『寧願戰死沙場，也不要庸庸碌碌。』他真的做到了，真的太精采了！我覺得真的很開心，可以看到他一個很完整的結局，懷念！」
▲唐從聖（右）發文悼念李敖。（圖／翻攝自臉書 , 2018.3.18）
談到李敖後期的狀況，吳宗憲表示，「我覺得好心情是最佳良藥，他內心裡面很多東西都放下了，很多官司也歸零了，人生就是如此，這是我們要學習的地方，謝謝他帶給我開心快樂。」或許是現場氣氛太感傷，他故作輕鬆地說，「你看他官司那麼多，我也才11個。」被問先前的官司是否「放下了」，他笑答，「我還要一段時間，暫時還放不下，但是網友說對不起，我覺得夠了。人活著一天要戰鬥一天，給自己留下光榮的印記！」
唐從聖則在臉書寫下，「在文學、歷史的領域，您是『大師』；在情感、政治的世界，您是『太帥』。您總是思路清晰，語出驚人；您總是恣意獨行，笑看眾生。一筆在手，百口無言；一夫當關，萬夫莫敵。」他更強調，「懷念您妙筆生珠；懷念您舌燦蓮花；懷念您風趣幽默；懷念您獨戰群雄。」最後忍不住悼念，「太帥的大師：永遠懷念您的狂……」他還特別引用兩句話來形容，「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。」、「尊前作劇莫相笑，我死諸君思我狂。」並標註，「昔人已遠、風骨長存。」字裡行間充滿對李敖的敬意及悼念。