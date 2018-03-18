從從悼念李敖　憲哥在大師逝世時間有感應

作家李敖之前因為罹患腦瘤，多次進出醫院，今（18）日稍早家屬透過北榮向外宣布，確認大師已於107年3月18日上午10點59分離世，享壽 83 歲。藝人「從從」唐從聖以模仿李敖提升知名度，對於大師逝世，他在臉書悼念，「永遠懷念您的狂……」吳宗憲今主持中天節目《小明星大跟班》時，透露大師逝世的時間自己忽然驚醒，並感嘆，「寧願戰死沙場，也不要庸庸碌碌，他真的做到了。」

聽到大師離世時間，吳宗憲表示，「早上10點59分嘛，難怪那時候忽然驚醒，剛好就醒過來，要跟女兒約吃飯。」他也分享心目中的大師形象，「李敖的事情心裡蠻難受的，我訪問過他3、4次，覺得跟他聊天是件很愉快的事情。人生本來就無常，留下什麼是精彩的，那才是精彩，他符合我說的那句話，『寧願戰死沙場，也不要庸庸碌碌。』他真的做到了，真的太精采了！我覺得真的很開心，可以看到他一個很完整的結局，懷念！」