影／厚顏無極限！看音樂劇偷拍　「大媽被架離」觀眾歡呼

觀看音樂劇時，大多有規定場內禁止拍照、錄影，卻仍有少數觀眾會偷偷拿起手機偷拍。一名網友在臉書社團「爆料公社」中表示，一名婦人在觀看《貓》音樂劇時，明目張膽拿起手機側錄，屢勸不聽，還和觀眾爆發衝突，最終被工作人員「架離」現場，全場響起掌聲歡呼一片。
錄下影片的網友說：「和家人到台大去看音樂劇《貓》，有一位婦人因為在場中側錄，結果被旁人糾正，直接在表演中大吵大鬧」。影片中可見，大媽坐在座位上，拿起手機開始錄影，一旁觀眾不滿揮手制止，遮住婦人的螢幕，讓她相當火大，怒吼：「不要糾正沒有錯誤的人！」一名女觀眾看不下去大罵：「妳給我閉嘴啦！」
接著工作人員出面緩頰：「小姐拜託對不起、對不起，不要跟她吵」，原 Po 指出：「工作人員很無奈，結果引起其他觀眾憤怒，之中我媽媽也起來訴說」，婦人氣得直呼：「我很生氣！」其中一位男性觀眾不禁怒吼：「你生氣別人都不生氣嗎？」這時 5 、 6 個工作人員上場，分別舉著婦人的四肢，將她抬出場外，全場觀眾鼓掌歡呼聲不斷。
文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛回應「自找難看的老婆婆！」「應該是出門前，忘記吃藥」、「給你臉不要臉！把妳轟出去剛剛好而已！」「這種人就是要直接踢出去」、「不要臉天下無敵嗎？」
↓「看【ＣＡＴ】看到被轟出去！」。（影片擷取自 YouTube ，若遭移除請見諒）