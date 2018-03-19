影／厚顏無極限！看音樂劇偷拍　「大媽被架離」觀眾歡呼

觀看音樂劇時，大多有規定場內禁止拍照、錄影，卻仍有少數觀眾會偷偷拿起手機偷拍。一名網友在臉書社團「爆料公社」中表示，一名婦人在觀看《貓》音樂劇時，明目張膽拿起手機側錄，屢勸不聽，還和觀眾爆發衝突，最終被工作人員「架離」現場，全場響起掌聲歡呼一片。

錄下影片的網友說：「和家人到台大去看音樂劇《貓》，有一位婦人因為在場中側錄，結果被旁人糾正，直接在表演中大吵大鬧」。影片中可見，大媽坐在座位上，拿起手機開始錄影，一旁觀眾不滿揮手制止，遮住婦人的螢幕，讓她相當火大，怒吼：「不要糾正沒有錯誤的人！」一名女觀眾看不下去大罵：「妳給我閉嘴啦！」