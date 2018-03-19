影／深澳電廠影響宜蘭環差大　陳金德要主管機關說清楚

環保署通過深澳火力發電廠環差報告，引起周邊縣市極大關注，宜蘭縣代理縣長陳金德獲悉這項訊息，儘管當時人在國外，還是透過臉書表達，該報告未將宜蘭縣納入影響範圍，因此，宜蘭縣政府「不接受」這項環差報告。陳金德回國後，今（19）日上午特地召開記者會，說明立場，陳金德表示，據他與台電方面聯繫，台電的說法是，深澳電廠環差報告對宜蘭縣的影響是有評估，只是沒有納入報告當中，台電同意在定稿本當中會列入。不過，因為台電對於宜蘭縣的環差數據與新北市委託專家所做的數據差異高達15倍，陳金德因此要求主管機關必須對外說清楚，而新北市政府也應嚴格稽查。

環保署通過深澳火力發電廠環差報告，引起各界極大關注，緊鄰的宜蘭縣，不論政府或民間對此都有不少討論。宜蘭縣代理縣長陳金德獲悉這項訊息第一時間透過臉書表達「不能接受」，理由是未將宜蘭縣納入影響範圍內。陳金德回國後，今天特地召開記者會對外進一步說明。雖然陳金德不再強調「不接受」，但也拿出台電提供的數據對外說明宜蘭縣政府的立場。

陳金德表示，依據台電提供的深澳電廠PM2.5對各縣市日平均最大增量，以微克/立方米為單位，日平均標準為：35微克/立方米，對宜蘭縣的影響是0.43，新北市是1.933，台北市是1.733，桃園市是0.989。不過，新北市政府委託莊秉潔教授所做的分析報告，對宜蘭縣的影響數據是7.499，新北市是6.075，台北市是3.043，桃園市是6.871，兩份報告相差15倍以上。雖然當中的參數設定有所差異，但陳金德仍要求，基於宜蘭人捍衛空氣品質與生活環境的立場，他要求經濟部及環保署等主管機關應該出面說清楚，而新北市政府也應嚴格稽查。