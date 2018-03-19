普通悠遊卡也可自動加值　三步驟圖解教你綁定銀行帳戶

▲已記名之造型卡、普通卡、學生卡、優待卡、敬老愛心卡及各縣市政府核發之市民卡，均可向已開通帳戶連結服務的銀行申請綁定金融帳戶。（圖／記者陳致宇製圖）

悠遊卡公司今（ 19 ）日宣布，即日起開辦記名悠遊卡綁定銀行帳戶服務，當民眾進行小額消費時，若卡片內餘額不足，即可啟動自動加值並完成交易，方便沒有信用卡的年輕族群使用。究竟要如何申辦，《 NOWnews 今日新聞》三步驟圖解告訴你。

1. 悠遊卡完成記名

申請悠遊卡連結銀行帳戶，首先必須把悠遊卡完成記名手續，民眾可自行於悠遊卡官網或下載手機 Easy Wallet APP 完成記名。若不幸卡片遺失，也可第一時間辦理卡片掛失，避免遭盜用且能餘額返還。



▲民眾須持身分證件至指定銀行臨櫃辦理悠遊卡帳戶連結。（圖／記者陳致宇製圖）

2. 銀行臨櫃辦理帳戶綁定

完成悠遊卡記名後，民眾須持身分證件至指定銀行臨櫃辦理悠遊卡帳戶連結，若連結的悠遊卡為配偶、直系血親或監護人，則須另外簽署切結書。目前僅有台北富邦銀行、新光銀行及兆豐銀行提供服務，陸續還有多家銀行加入。



▲綁定完成後可於台北捷運悠遊卡加值機（ AVM ），或全家便利商店 FamiPort 機台感應開啟自動加值功能，即完成綁定手續。（圖／記者陳致宇製圖）

3. 加值機、 FamiPort 開啟自動加值

綁定完成後，可於台北捷運悠遊卡加值機（ AVM ），或全家便利商店 FamiPort 機台感應開啟自動加值功能，即可享有自動加值服務，但現階段捷運、高鐵等閘門係採離線作業，故無法進行自動加值。



▲記名卡僅限本人、配偶、直系血親或監護人的帳戶可供綁定。（圖／記者陳致宇製圖）

此外，悠遊卡公司說明，每張悠遊卡限定連結 1 個銀行帳戶，記名卡與帳戶同為本人，則不限綁定張數；記名卡與帳戶不同人，須為配偶、直系血親或監護人等關係，每 1 個銀行帳戶僅能綁定 1 張悠遊卡。每次自動加值金額為 500 元或 1,000 元、每日最高金額為 3,000 元，每個存款帳戶每月最高可提供他人悠遊卡自動加值總額達 3 萬元。