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哈啦財經／說好的不缺電成謊言　乾淨的煤注定成為幹話

記者陳家蕙／台北報導2018/03/19 15:27
▲深澳電廠計畫通過環評，各界除對空氣品質惡化感到憂心，鄰近海域生態能否維持也受到質疑。（圖／台電提供）
▲深澳電廠計畫通過環評，各界除對空氣品質惡化感到憂心，鄰近海域生態能否維持也受到質疑。（圖／台電提供）

政府決定讓深澳電廠重生，並在爭議中通過環境影響評估，引發北部民眾對空氣汙染加劇的恐慌。面對各界高度質疑，行政院發言人徐國勇形容，深澳電廠計畫是不得不的選擇，但他沒坦承的是，造成這個「不得不」的唯一原因是政府加速推動「非核家園」計畫，讓北部地區面臨高達 500 萬瓩的電力供應缺口。「廢核也不缺電」的承諾言猶在耳，如今卻面臨興建燃煤電廠的「不得不」，當說好的不缺電成為謊言，行政院長賴清德強調深澳電廠用的是「乾淨的煤」，誰聽得進去？

民進黨政府加速推動非核家園，聲勢浩大的立下軍令狀，要在 2025 年全面停用核能發電，不過，隨之而來的是，夏天用電頻拉警報，就連冬天也無法安生，逼得政府快馬加鞭重新啟用幾部停用多年的核能機組，接下來更在環保署副署長詹順貴發揮關鍵影響下，於爭議聲中通過興建深澳電廠環境影響評估。

這一連串發展讓外界血淋淋看出政府「廢核也不缺電」的保證全是一場空，不只自毀廢核神主牌，甚至甘願承擔惡化空氣品質的罪名，也要硬著頭皮興建燃煤的深澳電廠，再度打臉「不缺電」神話。

而依照台電公司規畫，深澳電廠將有 2 部裝置容量各 60 萬瓩的發電機，均採用高燃煤效率的「超超臨界」機組，並承諾，發包時將選用更勝目前林口電廠以及日本磯子電廠的機組，追求全球最先進、環保的標準打造深澳電廠。政府並不斷對外強調，深澳電廠用的是「乾淨的煤」，企圖降低各界對惡化空氣品質的不滿。

事實上，超超臨界機組指的是燃煤電廠鍋爐內主蒸汽溫度、再熱蒸氣溫度在攝氏 580 度以上，或是主蒸汽壓力在 28 MPa 以上，優點是，當鍋爐內的壓力越大、溫度越高，燃煤的效率就越高，煤的消耗量以及汙染物排放量自然減少。政府不斷宣傳，超超臨界的空汙排放量與天然氣電廠差不多，不過，「差不多」代表仍比不上天然氣電廠，遑論與核能電廠發電時的「零排放」相比，更是天差地遠。


▲深澳電廠預計採用 2 部超超臨界燃煤機組，空汙排放受外界質疑。（圖／台電提供）

政府大筆一揮，非核家園政策倉促上路，不只滅了核四廠的後路，核一、二廠機組也決計無法延役，將自今（ 2018 ）年底起陸續停機除役，加上基隆協和電廠 2024 年除役，初步估計，未來 10 年如果不增加新的發電機組，北部地區的電力供應缺口將超過 500 萬瓩，如果靠「中電北送」，中部地區的空品「紫爆」困境勢必雪上加霜。

民進黨政府雄壯挺進非核家園目標的後果是，必須由全民承擔空氣汙染危害健康的風險。直至此時，大家終於恍然大悟，原來非核以後，並非從此就可以過著幸福快樂的日子。

關鍵字深澳電廠超超臨界空氣汙染台電公司燃煤非核家園
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