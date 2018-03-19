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生活

買多才划算？他曝光店家「促銷陷阱」　網驚：每次都上當

生活中心／綜合報導2018/03/19 17:35
▲買多賺多？他曝光店家「促銷陷阱」　網：「真的會中招！」（圖／翻攝自爆怨公社）
▲買多賺多？他曝光店家「促銷陷阱」　網：「真的會中招！」（圖／翻攝自爆怨公社）

不論在商店、大賣場等，經常可見商家用「買 X 送 X 」或打折促銷來吸引顧客消費。不過，有網友指出「大部分人看到 5 個 72 元，應該都不加思索夾 5 個」，但計算後才發現買越多不一定越便宜，意外曝光打折陷阱。

原 PO 在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前到大賣場買麵包時，看到價目表上寫「任選 1 個 20 元；3 個 39 元；5 個 72 元」，大部分的民眾應該都會直接買 5 個。但他一計算後卻發現，買 3 個的話平均 13 元，買 5 個則是 14.4 元，讓他驚呼：「不只是這商品，其他商品也一樣，買越多可不會越便宜喔！」

貼文一出，立刻引來大批網友紛紛留言，「我就是那個買 5 個的人」、「我還真的不會去細看，總覺得買越多越便宜」、「這不就跟我上次路過某攤雞蛋糕的店上面寫一個 5 元特價 6 個 30 元，直接買了六個，回家的時候心中算了一下，不對！我是不是忘了啥」。

另外也有網友分享「有的大包裝商品不一定比小包裝便宜喔！我都會注意看重量」、「不只是在實體店面會這樣喔～聯網購都會喔！一個特價 349 兩個特價 699 ，單個的還少 0.5 元哩」；不過也有人認為若照原價買 5 個，打折後確實比較便宜，引發熱議。

關鍵字爆怨公社大賣場商家促銷折扣省錢
微軟Surface滑鼠與鍵盤面世

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