買多才划算？他曝光店家「促銷陷阱」　網驚：每次都上當

不論在商店、大賣場等，經常可見商家用「買 X 送 X 」或打折促銷來吸引顧客消費。不過，有網友指出「大部分人看到 5 個 72 元，應該都不加思索夾 5 個」，但計算後才發現買越多不一定越便宜，意外曝光打折陷阱。

原 PO 在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前到大賣場買麵包時，看到價目表上寫「任選 1 個 20 元；3 個 39 元；5 個 72 元」，大部分的民眾應該都會直接買 5 個。但他一計算後卻發現，買 3 個的話平均 13 元，買 5 個則是 14.4 元，讓他驚呼：「不只是這商品，其他商品也一樣，買越多可不會越便宜喔！」