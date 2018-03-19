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正妹網紅患病嘆「哭著也要笑」　她怒轟：當我們傻子？

生活中心／綜合報導2018/03/19 19:41
▲正妹網紅患病嘆「哭著也要笑」，她怒轟：「當我們傻子？」（圖／翻攝自賴賴 & 織織臉書）
▲正妹網紅患病嘆「哭著也要笑」，她怒轟：「當我們傻子？」（圖／翻攝自賴賴 & 織織臉書）

知名插畫家情侶「賴賴 & 織織」臉書專頁擁有 50 多萬名粉絲，深受大家喜愛，17 日分享多張罹患異位性皮膚炎的織織，即使手臂、肩膀宛如「浴火」般，仍勇敢接拍內衣廣告的照片，並在文中感嘆「日子得過，錢得賺，該笑的時候，哭著也得笑出來」，讓粉絲看了相當心疼。但知名部落客「廣告小妹」卻痛批「得了皮膚病突然變社會弱勢」，更怒轟兩人裝窮。


▲「賴賴 & 織織」日前在臉書分享織織即使罹患異位性皮膚炎，仍勇敢接拍內衣廣告。（圖／翻攝自賴賴 & 織織臉書）

廣告小妹在臉書發文質疑「爹爹有權有勢，帶著立委欺壓社工的時候霸氣外露，得了皮膚病突然變社會弱勢」，對於兩人苦嘆因沒錢到日本治病，哭著也得笑出來業配，她則諷刺「窮得只能天天吃摩斯漢堡、因為貧窮只能去加拿大遊學」，最後更氣憤直問「當我們是傻子膩？」

事實上，織織過去曾指控台北市社區早療中心吉祥物抄襲她的創作，大批粉絲甚至打爆早療中心電話，迫使社工得拿出著作權專利證明沒有抄襲，但擔任社會局顧問的織織父親卻找人前往早療中心，要社工寫悔過書，鬧得沸沸揚揚；而這也是廣告小妹會如此憤怒的主要原因，認為她仗著有權有勢的父親害社工無辜被罵，事後也完全沒有道歉。


▲廣告小妹發文怒轟兩人裝窮。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

網友看完後，紛紛留言「他們老說要自食其力所以過得辛苦。但業配和作品那麼多了，能窮到那？不會理財嗎？」、「前幾天才看到他們的 ig ，看了下他們舊帖子，有一個帖子說因為醫藥花費大，要粉絲幫忙集資之類的？看完就覺得這兩人超奇怪，果然沒看錯」、「 原來那組內衣畫報加上訴說自己口憐生病的文案是業配文」，引發熱議。

關鍵字賴賴＆織織廣告小妹異位性皮膚炎業配抄襲
70元雞排便當　真相讓網友崩潰花蓮捐款濫用　他怒譙官員「吃X」

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