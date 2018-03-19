NOW場明星／拒絕偶像劇SOP　何潤東為理想升格導演

何潤東花了一年半籌備拍攝《翻牆的記憶》，即便戲拍完了，但導演的工作沒結束，剪接後製、配樂，無論是哪一個環節，何潤東都想親自參與。訪問這天，何潤東現身時，眼睛佈滿血絲，看起來很是疲累，臉上仍然掛著親切笑容，不難看出他對這部戲的執著，就連訪問完都要進剪接室，馬不停蹄的工作，只為了讓台灣的戲劇市場更加活絡。

出道20年的何潤東，過去演出不少戲劇作品，成為當紅小生，在2009年拍攝《泡沫之夏》時擔任製作人，搏得一致好評。對於幕後頗感興趣的何潤東，如今更升格導演，在今年自導自演《翻牆的記憶》，問及為了這一刻準備多久？「從我出道時就在準備，這部作品不敢說是最好、但絕對是我最盡力的作品。」何潤東瞇著眼笑，眼神透露著無比堅定。



▲何潤東執導《翻牆的記憶》下足苦功。（圖／記者林柏年攝，2018.03.19）

何潤東在《翻牆的記憶》演出看似超廢、卻隱藏巨大祕密的老師「高毅」，劇中高毅擔任問題班級的級任導師，不僅不約束學生作惡，甚至放任學生作弊，演出現實中，每個人為了生存，不得不睜一隻眼閉一隻眼的態度。何潤東透露：「我不是要刻意黑化現在的老師，但在工作上，不會每個人都是英雄，也都會有不同的生存方式。」

談及戲劇男主角，出場時不外乎是帥氣、正義，但「高毅」的初始形象，卻反其道而行，難道不會擔心傷及形象？何潤東一派輕鬆說著：「不會，我覺得為什麼要有偶像的包袱？這樣變成拍戲的SOP。」正是因為想突破偶像劇的窠臼，何潤東找了李千娜演出校長，「大家可能想說校長就是成熟穩重的男人形象，找千娜演出，會給校園注入不一樣的活力。」

《翻牆的記憶》講述校園霸凌的題材，何潤東包裝了許多黑色幽默，將這些真實面浮出檯面。劇中談及被霸凌者使用自殺網站，問及不擔心引起其他效應？何潤東略帶嚴肅地說：「如果你知道這些網站真實存在，那些人肯定比你更知道，很多事不用刻意去避，我們是要讓家長正視問題所在、才能去避免。」

何潤東透露過去在加拿大唸書時，也曾遭遇霸凌，即便長大後，早是人人稱羨的明星，但何潤東仍舊關心著那些跟他有過一樣遭遇的人。何潤東表示，曾跟任職老師的朋友聊天，明白如今校園霸凌依舊存在，觸發他把校園問題端上檯面，「大家都在拍很美好的校園愛情片，來給所有爸爸媽媽一個很虛偽的糖果，覺得校園生活很美好，我不用擔心我的小孩。」



▲何潤東執導《翻牆的記憶》，期盼能做出口碑。（圖／記者林柏年攝，2018.03.19）

《翻牆的記憶》全劇15集，劇本是全寫好才開拍，所以何潤東埋下許多伏筆，只要稍微恍神，就可能錯過重要關鍵。何潤東直言，「我想改變觀眾的收視習慣，大家看台劇都喜歡這邊轉台、那邊轉台，但看韓劇、美劇都很專心，因為精密度不夠，所以大家才會想轉台。」

何潤東表示，拍攝《翻牆的記憶》是想將台灣戲劇圈注入新血，但拍攝手法、題材都較為特殊，問及會不會擔心市場無法接受？何潤東坦言：「當然會擔心，這跟台灣現在的戲劇風格比較不同，既然我決定要當導演，我就不會選擇一個很簡單的路，如果要簡單、我就當演員就好，我提起勇氣走出第一步，那就希望觀眾有勇氣踏出這一步。」



▲何潤東執導《翻牆的記憶》，期盼能做出口碑。（圖／記者林柏年攝，2018.03.19）

何潤東也曾說，在國外求學不比在台灣快樂，他透露也曾遇過不錯的老師，在他獨自投籃時，邀請他加入籃球社；也曾遇過當他被嘲笑時，選擇視若無睹的老師。劇中張豐豪所飾演小歐慘遭霸凌，但兼具「單親」、「身材矮小」，似乎太過符合制式霸凌的印象，何潤東表示：「所以我用了不制式的方式，加入他的幻想，讓他這種長期被霸凌的人，心裡有一個出口，等於說這個更悲哀，想給觀眾一種小歐很可憐、又很可愛的地方。」

何潤東不諱言，高中時都沒有非常要好的朋友，所以在劇中投射了自己對高中的憧憬，「你看到同學之間做很幼稚的事，像補足我過去心中的遺憾」。或許正是因為在劇中投下太多個人情感，所以何潤東在導戲的過程，更加注重其他演員的演出，而稍微犧牲了自己演出的部分，如此取捨，何潤東也甘之如飴。



▲何潤東執導《翻牆的記憶》，準備10年之久。（圖／記者林柏年攝，2018.03.19）

劇中汪建民為了討保護費而打人的那一幕，被網友評為不夠逼真，何潤東坦言，電視劇不若電影能有長時間拍攝，「我只有一套衣服、血噴上去就沒了，我只有一次機會，所以這是一個困難度」，或許觀眾沒發覺，從汪建民出場開始，是使用一鏡到底的拍攝手法，當然何潤東可以選擇傳統的拍法，他笑說：「如果只有2個鏡頭對跳、那只要花半小時，但沒有誠意嘛。」

要從小預算做出高品質，確實頗有難度，何潤東明白在拍攝不足之處，不能要求觀眾體諒，只希望誠意被看見，「我上一檔在大陸拍攝資金有台幣11億元，《翻牆的記憶》只有台幣三千多萬元，如果製作費能多一點點，我能呈現出更不一樣的內容。」何潤東坦言知道如何拍得偷工減料，但他不想這樣，「我當演員被偷工拍了20年，所以我想去做一個比較紮實的東西」，從他的眼底，看見的不只是一個導演對戲劇的熱情，更有著想回饋台灣的心，在如今這片向錢看的潮流之中，何潤東的確讓人感動。



▲何潤東執導《翻牆的記憶》，準備10年之久。（圖／記者林柏年攝，2018.03.19）

在抽出短暫時間訪問後，何潤東撐著泛紅雙眼，擺出帥氣姿勢讓攝影大哥捕捉酷勁十足的一面，臨走前，他不忘笑說：「記得幫我做出口碑！」讓人感動，他對於台劇所付出的一切，真的不僅是為了名氣、獲利，而是真正的只為了理想以及「讓台灣更好」的信念。