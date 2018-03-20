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娛樂

公視慕尼黑合作　讓台灣青少年觀點現身國際舞台

記者翁新涵╱台北報導2018/03/20 08:30
▲「青少年評審團會議」由公視主辦，影視音實驗學校協辦。中為影視音實驗學校校長小野。（圖／公視，2018.03.19）
▲「青少年評審團會議」由公視主辦，影視音實驗學校協辦。中為影視音實驗學校校長小野。（圖／公視，2018.03.19）

公視今年與德國「慕尼黑國際兒少雙年展」(Prix Jeunesse International)合作，負責籌組「2018亞洲區青少年評審團」，已於3月17日、18日兩天，在影視音實驗學校執行青少年評審作業，討論內容將提供慕尼黑影展進行相關研究之用，也讓來自台灣青少年的獨特觀點，有機會展現於國際舞台。

德國「慕尼黑國際兒少雙年展」創立於1964年，由慕尼黑市政府、德國公共電視ZDF及巴伐利亞公共電視共同主辦，為一競賽型影展。每屆針對「青少年節目(11-15)」特別規劃「青少年評審團」獎項，於影展前召募各大洲青少年評審團代表進行評選，希望評選結果能更貼近全球青少年觀點。本次影展挑選出6個國家來合作辦理青少年評審業務，包含台灣、加拿大、波利維亞、埃及、迦納和斯洛維尼亞。

公共電視為此特別爭取主辦此「青少年評審團」活動，並於2月期間進行青少年評審團招募，從上百件合格報名者中，遴選出16位中英文能力俱佳的11-15歲青少年。這16位同學在3月17日至18日為期兩天的「評審團會議」，針對德國「慕尼黑兒少雙年影展」2018年競賽入圍之青少年作品(共23部)，進行包含看片及作品評析討論，表達最直接的觀影感想。

最後評審團分別選出「11-15歲-劇情類」和「11-15歲非劇情類」的前三名，並進行「投票結果宣告」的影像拍攝，此宣布影片將在「慕尼黑國際兒少影展」的閉幕頒獎典禮中播放。「德國慕尼黑國際兒少雙年展」將於5月25日至5月30日舉行。

關鍵字公視慕尼黑國際兒少雙年展影視音實驗學校
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