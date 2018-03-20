公視慕尼黑合作　讓台灣青少年觀點現身國際舞台

公視今年與德國「慕尼黑國際兒少雙年展」(Prix Jeunesse International)合作，負責籌組「2018亞洲區青少年評審團」，已於3月17日、18日兩天，在影視音實驗學校執行青少年評審作業，討論內容將提供慕尼黑影展進行相關研究之用，也讓來自台灣青少年的獨特觀點，有機會展現於國際舞台。

德國「慕尼黑國際兒少雙年展」創立於1964年，由慕尼黑市政府、德國公共電視ZDF及巴伐利亞公共電視共同主辦，為一競賽型影展。每屆針對「青少年節目(11-15)」特別規劃「青少年評審團」獎項，於影展前召募各大洲青少年評審團代表進行評選，希望評選結果能更貼近全球青少年觀點。本次影展挑選出6個國家來合作辦理青少年評審業務，包含台灣、加拿大、波利維亞、埃及、迦納和斯洛維尼亞。