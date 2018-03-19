最貴飲料！超商這款綠茶一瓶380元　網：黃金做的？

超商販售的飲料琳瑯滿目，更有多種國外進口飲料，讓民眾在購買時有各式各樣的選擇。不過，有網友近日發現，全家飲料架上竟藏著一款「天價綠茶」，還特別用精緻的盒子包裝，一瓶要價 380 元，讓網友嚇得直喊：「是用黃金做的嗎？」

該名網友在 PTT 發文表示，在全家看到一款很有質感的綠茶，還特別用紙盒包裝得相當精美，雖然從外觀就能知道應該不便宜，不料一看價格竟要 380 元，讓他驚訝直呼「這茶特別在哪？一瓶 375 ml 竟要 380 元！」同時好奇問「有人買過這茶嗎？口味上有值這個價錢嗎？」

網友看了後也紛紛表示不敢置信，「 380 日幣吧！應該是幣值打錯了」、「定位有點尷尬，真正想喝高級茶的人不太會去找瓶裝茶」、「 380 元真的太扯」；另外，也有喝過的網友分享「這種應該定位在送禮用的，喝過兩次，我大概還是會自己泡」、「玉露是茶菁採摘前經過遮蔭處理，比較甘甜不苦澀，值不值得，還要考慮包裝唷哈哈」。

事實上，這款由日本茶飲品牌「伊藤園」推出的「玉露綠茶」，早在 2015 年底時就在日本超商推出過，售價高達 1080 日圓（約新台幣 297 元），昂貴價格嚇壞日本當地民眾。而全家對此則回應，因看準特別喜愛日本茶的民眾，才會針對過年商機引進此商品並做成禮盒；但目前已沒有再進貨，若有消費者想購買，恐得到各家門市詢問是否還有貨。