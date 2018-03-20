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交往17年為何還不結婚？網紅潔哥公開真相

生活中心／綜合報導2018/03/20 11:09
▲交往 17 年為何還不結婚？潔哥公開真相。（圖／取自潔哥/李秉潔臉書）
▲交往 17 年為何還不結婚？潔哥公開真相。（圖／取自潔哥/李秉潔臉書）

知名網路紅人潔哥長相甜美、身材曼妙，與男友岳妹交往 17 年仍未結婚，不少網友酸她「一定是本身有問題男生才不想娶她」。潔哥昨（ 19 ）日在臉書公開不結婚的原因，原來一切都是因為「經濟狀況」。對於酸民的冷嘲熱諷她則表示，覺得非常好笑+莫名。

潔哥坦言，自己與男友岳妹家的經濟條件都不是很好，所以不論是結婚或買房子，家裡都沒辦法幫助他們，且她每個月還要給家裡不少錢，她計畫慢慢來，先買房子、車子後，再來談結婚。

潔哥指「我是覺得沒有一定的存款+經濟基礎我心會不安，或許有人說可以結婚後再一起打拚啊！這不是不行，就只是每個人的想法及觀念上的不同而己，我對錢比較沒有安全感，所以我會覺得自己要有扣除一些哩哩摳摳的費用後，還要有一筆存款，這樣我才會安心」。

另外，針對許多人提出的「女生交往多年不結婚很吃虧」這問題，潔哥則回應：「都 2018 了不要再有這種想法好不好 XDD 為啥女生就是吃虧的那一方？？？二個人交往沒有誰在浪費誰的青春，因為渡過的時間是相同的不是嗎」。

藉此她也勉勵大家「人生不是以結婚為目的，過好自己的人生才是！」

網友看了紛紛讚爆：「講的實在太好了，潔哥這種想法的女生太少了，許多女生要求男女平等，又在多方面把自己擺在劣勢地位要求一堆，結婚也是、交往也是、工作也是，生活上的一切好像都應該順著女性，那何來的男女平等，是女權至上卻喊著男女平等的口號吧！」「沒有麵包哪來的愛情？潔哥說的真好」、「說的好，兩人相愛最重要，為什麼一定要結婚來綁手綁腳，讓自己生活負擔這麼多」、「 無法再同意更多」、「自己的人生，自己掌握」。


▲潔哥認為，兩個人交往沒有誰在浪費誰的青春，因為渡過的時間是相同。（圖／取自潔哥/李秉潔臉書）

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