交往17年為何還不結婚？網紅潔哥公開真相

知名網路紅人潔哥長相甜美、身材曼妙，與男友岳妹交往 17 年仍未結婚，不少網友酸她「一定是本身有問題男生才不想娶她」。潔哥昨（ 19 ）日在臉書公開不結婚的原因，原來一切都是因為「經濟狀況」。對於酸民的冷嘲熱諷她則表示，覺得非常好笑+莫名。

潔哥坦言，自己與男友岳妹家的經濟條件都不是很好，所以不論是結婚或買房子，家裡都沒辦法幫助他們，且她每個月還要給家裡不少錢，她計畫慢慢來，先買房子、車子後，再來談結婚。

潔哥指「我是覺得沒有一定的存款+經濟基礎我心會不安，或許有人說可以結婚後再一起打拚啊！這不是不行，就只是每個人的想法及觀念上的不同而己，我對錢比較沒有安全感，所以我會覺得自己要有扣除一些哩哩摳摳的費用後，還要有一筆存款，這樣我才會安心」。