奧客訂位放鳥遭業者怒告　法官一分鐘判賠3.8萬

服務業工作辛苦，若遇上奧客除自認倒楣、還常得忍氣吞聲無處發洩怒氣。不過日本一家餐廳業者面對奧客也不示弱，將訂位 40 人卻神隱放鳥的奧客一狀告上法院，最後法官只用了一分鐘就判定業者勝訴，而該名奧客則須賠償業者 13 萬 9200 日圓（約台幣 3 萬 8739 元）。

據《日本集合》報導，業者在 2017 年 4 月底接獲一名客人預約，表明要在 5 月 4 日晚間 8 時包場辦理聚會，並要求業者提供 40 人份食物，每人費用 3480 日圓（約台幣 968 元），但因業者過往也曾遇過客人放鳥，因此在接獲預約後，特別透過 e-mail 與客人聯絡。