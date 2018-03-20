奧客訂位放鳥遭業者怒告　法官一分鐘判賠3.8萬

服務業工作辛苦，若遇上奧客除自認倒楣、還常得忍氣吞聲無處發洩怒氣。不過日本一家餐廳業者面對奧客也不示弱，將訂位 40 人卻神隱放鳥的奧客一狀告上法院，最後法官只用了一分鐘就判定業者勝訴，而該名奧客則須賠償業者 13 萬 9200 日圓（約台幣 3 萬 8739 元）。
據《日本集合》報導，業者在 2017 年 4 月底接獲一名客人預約，表明要在 5 月 4 日晚間 8 時包場辦理聚會，並要求業者提供 40 人份食物，每人費用 3480 日圓（約台幣 968 元），但因業者過往也曾遇過客人放鳥，因此在接獲預約後，特別透過 e-mail 與客人聯絡。
5 月 4 日當日下午，業者打電話向客人進行人數確認，對方回答「稍後回覆」，想不到之後卻再也連繫不到，甚至超過預約時間沒人現身，業者致電也無人回應，直到當日晚間 10 點後，業者發送 mail 告知對方將與警方及律師商量，才獲得奧客電話回覆。
而從電話中傳來的周遭聲響，可知對方是在其他餐廳舉辦宴會，面對業者質問為何都無回應？竟以「忘記帶手機」為由推託。讓業者聽了相當氣憤，不但遭到放鳥、做好的餐點也全報廢，更讓業者失望透頂，便委託律師提告求償。
日前東京簡易裁判所針對此案開庭審理，業者及律師都到場聽判，放鳥的客人卻未現身、未聘請律師提出答辯書，被法官認定是承認提告內容，最後僅花了一分鐘就判業者勝訴，客人須賠償 13 萬 9200 日圓。