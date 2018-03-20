吳建豪美國被認出　女粉絲激動落淚嚇壞路人

《2018美國SXSW南方國際音樂節》在3月熱鬧開幕，為了擔任開幕壓軸嘉賓，吳建豪出道多年首次帶上整個樂團表演。雖然不是第一次遠赴美國演唱，但由於是第一次帶團回鄉演出，他既興奮又緊張。為了此趟表演，他兩個月前就不斷的跟樂手老師們開會討論，演出歌單除了自己的歌曲之外，還加入許多膾炙人口的英文流行歌曲加入混音，尤其演唱改編版小賈斯汀（Justin Bieber）的〈Love Yourself〉讓全場氣氛High翻。

演出前一天的行程，主辦方本是安排大家到奧斯汀到處逛逛休息，但吳建豪卻是選擇自費在當地租了練團室，與樂手們從中午就開始閉關連續彩排15小時直到深夜，只為了讓表演更加完美。吳建豪提到：「能夠在南方音樂節這樣的環境下吸取音樂養分，還可順便激發新專輯的音樂靈感，這趟美國行非常值得。」