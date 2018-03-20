吳建豪美國被認出　女粉絲激動落淚嚇壞路人

《2018美國SXSW南方國際音樂節》在3月熱鬧開幕，為了擔任開幕壓軸嘉賓，吳建豪出道多年首次帶上整個樂團表演。雖然不是第一次遠赴美國演唱，但由於是第一次帶團回鄉演出，他既興奮又緊張。為了此趟表演，他兩個月前就不斷的跟樂手老師們開會討論，演出歌單除了自己的歌曲之外，還加入許多膾炙人口的英文流行歌曲加入混音，尤其演唱改編版小賈斯汀（Justin Bieber）的〈Love Yourself〉讓全場氣氛High翻。
演出前一天的行程，主辦方本是安排大家到奧斯汀到處逛逛休息，但吳建豪卻是選擇自費在當地租了練團室，與樂手們從中午就開始閉關連續彩排15小時直到深夜，只為了讓表演更加完美。吳建豪提到：「能夠在南方音樂節這樣的環境下吸取音樂養分，還可順便激發新專輯的音樂靈感，這趟美國行非常值得。」
南方音樂節範圍包含了整個美國奧斯汀全城，當地有許多華人粉絲也特地從各地帶了應援加油牌到場為吳建豪加油。有2位華人女粉絲在路上一見到吳建豪立刻激動落淚，抓著他的手說：「我們從小看《流星花園》長大，能夠在奧斯汀見到本人實在太不可思議了！」也因為歌迷激動表現，嚇壞不少駐足的路人。
▲吳建豪參與《2018美國SXSW南方國際音樂節》活動。（圖／環球提供 , 2018.03.20）